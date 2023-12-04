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Долар хитається на фоні посилення прогнозів на зниження ставок ФРС
07:32 04.12.2023 |
У понеділок долар розпочав тиждень із хиткої позиції, оскільки ринки оцінили обережні зауваження голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в очікуванні ключового звіту про зайнятість, який може вплинути на прогноз процентних ставок у США.
Пауелл заявив у п'ятницю, що ясно, що грошово-кредитна політика США уповільнює економіку, як і очікувалося, при цьому базова відсоткова ставка овернайт "перебуває на обмежувальній території".
Хоча Пауелл підтвердив, що ФРС готова й надалі посилювати політику, якщо це буде вважати за доцільне, трейдери були переконані, що цикл підвищення ставок завершився.
За даними CME FedWatch tool, ринки прогнозують 60% ймовірність зниження ставки на березневому засіданні порівняно з 21% трохи більше тижня тому.
Індекс долара США, який відстежує валюту до шести основних аналогів, востаннє коливався в районі закриття п'ятниці на позначці 103,28.
Дані США залишаються "основним драйвером" валют G10, що робить кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі "найважливішою ризиковою подією" цього тижня, сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com. У п'ятницю буде опубліковано звіт про зайнятість за листопад.
«Те, що ми бачимо, - це ціноутворення економічної винятковості США, посилене згортанням довгих розтягнутих позицій щодо долара США».
Це означає, що доларові пари можуть продовжувати зростати в залежності від економічних даних США, сказав Родда.
По відношенню до єни долар торгувався за 146,58 єни після падіння до 146,24 на початку сесії, найнижчого рівня з 11 вересня. Єна нещодавно відірвалася від майже 33-річного мінімуму 151,92 за долар, досягнутого в середині листопада. .
Австралійський долар піднявся до нового чотиримісячного максимуму по відношенню до долара США - $0,669, тоді як ківі піднявся до $0,6222, найвищого рівня з кінця липня.
Востаннє стерлінг торгувався близько $1,2682, знизившись із тримісячного максимуму по відношенню до долара США, досягнутого минулого тижня $1,2733.
На валютні ринки цього тижня також можуть вплинути виступи кількох представників Європейського центрального банку напередодні виходу багатьох економічних даних з регіону, включаючи переглянуті дані щодо валового внутрішнього продукту блоку євро за третій квартал, які будуть оприлюднені у четвер.
Інфляція в єврозоні впала до 2,4% у листопаді, як показали дані минулого тижня, що підживлює ставки на те, що ЄЦБ знизить процентні ставки швидше, ніж передбачав банк.
У понеділок євро практично не змінився на рівні $1,0874, після падіння минулого тижня до $1,0829 на даних щодо інфляції.
Пізніше у понеділок президент ЄЦБ Крістін Лагард планує виступити з промовою.
"Лагард, безумовно, вітатиме звіт про індекс споживчих цін єврозони, опублікований минулого тижня, але я сумніваюся, що він ще підтримає ідею зниження ставок ЄЦБ", - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia, додавши, що ринок праці єврозони, як і раніше, напружений.
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