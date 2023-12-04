Індекс S&P 500 досягнув максимуму 2023 року, оскільки Пауелл посилює ставки на пікові ставки

Американські фондові індекси в п'ятницю зросли, а індекс S&P зареєстрував найвище закриття року, розпочавши грудень на оптимістичній ноті, оскільки висловлювання голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла зміцнили думку про те, що ключові відсоткові ставки досягли свого піку.

Всі три основні фондові індекси США зросли, при цьому найбільш стійке зростання продемонстрували економічно чутливі транспортні компанії та компанії малої капіталізації.

"Ці сектори - циклічні - є найбільш ненависними частинами ринку з початку року, і вони є провідними частинами", - сказав Скотт Ладнер, директор з інвестицій Horizon Investments в Шарлотті, Північна Кароліна. . «У перший день грудня, коли всі чекають на ралі Санта-Клауса, це, ймовірно, має деяку додаткову вагу».

"Якщо грудень почнеться добре, це змусить людей приєднатися до цього ралі", - додав Ладнер.

Усі три індекси продемонстрували п'ятий щотижневий відсотковий приріст поспіль. У четвер вони завершили прапороносний місяць, в якому S&P 500 і Nasdaq зареєстрували найбільший місячний відсотковий приріст з липня 2022 року, а індекс Dow закрився на найвищому рівні з січня 2022 року.

У підготовлених зауваженнях Пауелл визнав необхідність «обережного руху вперед» на тлі ознак економічного пом'якшення, оскільки ризики надмірного чи недостатнього посилення грошово-кредитної політики стають більш збалансованими.

"Раніше цього тижня (глава ФРС Крістофер) Уоллер, один із найбільших яструбів ФРС, заявив, що в міру зниження інфляції ми збираємося знизити ставки", - сказав Ладнер. «Ринок думав, що Пауелл виступатиме проти цих зауважень, але він цього не зробив.

"(Пауелл) готує ринок до зниження ставок наступного року".

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що виробництво США продовжує скорочуватися, оскільки фабрики борються зі скороченням нових замовлень, падінням запасів і тиском на робочу силу.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 294,61 пункту, або 0,82%, до 36 245,5, S&P 500 додав 26,83 пункту, або 0,59%, до 4 594,63, а індекс Nasdaq Composite додав 78, 81 пункт, або 0,55%, до 14 305,03.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший приріст у відсотковому відношенні продемонструвала нерухомість, а єдиним зниженням стали послуги зв'язку.

Акції Pfizer впали на 5,1% після того, як виробник ліків відмовився від планів щодо просування версії препарату для перорального прийому для схуднення данугліпрону двічі на день на пізню стадію досліджень, що затримало його вихід на прибутковий ринок.

Акції Alibaba, що котируються у США, впали на 1,2% після того, як Morgan Stanley знизив рейтинг акцій гіганта електронної комерції.

Акції Marvell Technology втратили 5,3% після того, як прогноз виторгу виробника мікросхем у четвертому кварталі не виправдав оцінок Street.

Акції Ulta Beauty зросли на 10,8 після того, як косметичний рітейлер підвищив нижню межу річного прогнозу чистого продажу і призначив Паулу Ойібо своїм новим фінансовим директором.

Акції Paramount Global підскочили на 9,8% після повідомлення про те, що медіакомпанія та Apple обговорили об'єднання своїх потокових сервісів зі знижкою.

Зростаючі емітенти на NYSE перевищували падаючі у співвідношенні 5,93 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,32 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 59 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 106 нових максимумів та 82 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 12,34 млрд акцій порівняно із середньосесійним показником у 10,58 млрд за останні 20 торгових днів.