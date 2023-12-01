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АНАЛІТИКА

Нацбанку повернули всі гривні, які українці обміняли в Європі у 2022 році

17:11 01.12.2023 |

Фінанси

 

НБУ отримав від центральних банків десяти країн усі готівкові гривні, які українці, що виїхали через війну, обміняли в Європі у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Загалом Нацбанк отримав назад 970,1 млн готівкових гривень.

Основним хабом, який акумулював готівкову гривню українців у Європі, став Національний банк Польщі.

Саме польський Центробанк першим запровадив програму обміну готівки для українців. Вона почала працювати через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згодом ініціативу підтримали центробанки Швейцарії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Італії, Литви, Мальти, Швеції, Нідерландів.

Після повернення готівки з Європи НБУ закриває проєкт обміну гривень із центробанками європейських країн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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