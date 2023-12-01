Долар слабко дешевшає до євро і фунта, стабільний щодо єни

Долар США слабко дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

DXY впав на 3% у листопаді, показавши найгіршу місячну динаміку за рік, на тлі зниження прибутковості US Treasuries, ослаблення інфляції та очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) наступного року, зазначає Market Watch.

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на виступ голови ФРС Джерома Пауелла, який бере участь у заході в Атланті.

Пара євро/долар за даними на 14:10 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0901 порівняно з $1,0888 на закриття попередньої сесії.

Напередодні євро подешевшав на 0,7% слідом за публікацією попередніх даних статистичного управління Євросоюзу, які засвідчили сповільнення темпів зростання споживчих цін у єврозоні в листопаді до мінімальних із липня 2021 року 2,4% у річному вираженні з 2,9% у жовтні.

Ослаблення інфляції в регіоні підвищує очікування того, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне зниження відсоткових ставок у квітні 2024 року, зазначає Trading Economics.

"На нашу думку, уповільнення інфляції та стагнація в економіці єврозони можуть стати підставою для зменшення ставок європейським ЦБ уже в першому кварталі наступного року", - говорить аналітик JPMorgan Private Bank Метью Лендон.

"Виглядає дедалі ймовірнішим, що Крістін Лагард і решта команди ЄЦБ поведуть розвинений світ до наступного циклу зниження ставок", - наводить слова експерта Market Watch.

Курс фунта до долара в п'ятницю піднявся до $1,2650 проти $1,2624 за підсумками торгів у четвер.

Курс долара в парі з єною становить 148,18 єни проти 148,2 єни напередодні.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1240 юаня порівняно з 7,1289 юаня за підсумками попередніх торгів.