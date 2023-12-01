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Нацбанк зменшив продаж валюти у листопаді до $2,5 мільярда після рекорду

13:15 01.12.2023 |

Фінанси

Нацбанк зменшив продаж валюти у листопаді до $2,5 мільярда після рекорду

 

Національний банк України (НБУ) у листопаді продав на міжбанківському ринку $2,46 мільярда, а купив - лише $40 мільйонів.

Таким чином, чистий продаж валюти за місяць становив $2,45 млрд, свідчать дані регулятора.

Це менше, ніж у жовтні ($3,34 млрд) та вересні ($2,69 млрд), проте більше ніж у серпні ($2,36 млрд) та у сім попередніх місяців з лютого 2023 року.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Україна отримала лише $2 млрд зовнішнього фінансування від партнерів. Це найменші обсяги принаймні за останні пів року: у жовтні вони становили $2,8 млрд, у вересні - близько $3 млрд, у серпні - $4,6 млрд, у липні - $5,3 млрд, у червні - близько $3 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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