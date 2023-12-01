Європейські акції зростають; починаємо новий місяць на позитивній ноті

Європейські фондові ринки зростають в п'ятницю, продовжуючи позитивну динаміку листопада, сподіваючись, що Європейський центральний банк завершив цикл підвищення ставок.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,6% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,7%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,5% .

Європейські фондові індекси у листопаді показали найкращий місяць із січня, оскільки послаблення інфляції посилило розмови про те, що Європейський центральний банк закінчив агресивне підвищення ставок.

Ці очікування були посилені в четвер після того, як дані показали, що інфляція в єврозоні впала до 2,4% у листопаді проти 2,9% у жовтні та значно нижчою, ніж очікувалося.

Чиновники ЄЦБ прагнули применшити очікування зниження ставок наступного року, але новий керуючий Банку Італії Фабіо Панетта, який також є членом керуючої ради ЄЦБ, заявив у четвер, що ЄЦБ не повинен викликати «непотрібних дій». збитки» економіці та фінансовій стабільності через стійко високі відсоткові ставки.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард виступить пізніше під час сесії, перед виступом голови ФРС Джерома Пауїла, та їхні погляди на майбутню грошово-кредитну політику будуть ретельно вивчені.

Останні дані щодо виробничої активності в єврозоні мають бути опубліковані пізніше під час сесії і, як очікується, підтвердять, що цей важливий сектор, як і раніше, знаходиться на території спаду в листопаді.

Позитивному тону сприяло те, що приватне дослідження виявило несподіване відновлення активності в обробній промисловості Китаю в листопаді.

Китайський приватний індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості Caixin/S&P Global несподівано зріс до 50,7 у листопаді з 49,5 у жовтні, перевищивши позначку 50, що відокремлює зростання від спаду.

Однак дані були опубліковані наступного дня після того, як офіційне опитування показало скорочення активності як виробників, так і невиробників, що підкреслило проблеми у другій за величиною економіці світу та головному експортному ринку для провідних компаній Європи.