Ціни на золото стабілізувалися після сильного зростання у листопаді. Пауелл у центрі уваги

У п'ятницю ціни на золото стабілізувалися поблизу семимісячного максимуму, призупинивши нещодавнє ралі на тлі очікування нових сигналів за процентними ставками в США від голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Ряд середніх значень індексу менеджерів із закупівель (PMI) з усієї Азії також сприяв значному підвищенню попиту на жовтий метал на тлі зростання побоювань з приводу економічного спаду, що насувається.

У листопаді золото продемонструвало сильне зростання, оскільки ринки переконалися в тому, що Федеральна резервна система більше не підвищуватиме процентні ставки і почне знижувати ставки у 2024 році. Але терміни потенційного зниження відсоткові ставки залишалися ключовим моментом невизначеності для ринків.

О 07:57 EET спотове золото зросло на 0,3% до $2041,35 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $2041,30 за унцію. Обидва інструменти продемонстрували сильне зростання у листопаді, при цьому спотові ціни відставали від рекордного максимуму менш ніж на 40 доларів.

Пауелл збирається виступити на двох окремих заходах пізніше у п'ятницю. Хоча голова ФРС здебільшого дотримувався своєї позиції про те, що ставки залишатимуться високими протягом тривалого часу, ринки чекають будь-яких змін у його позиції після м'яких сигналів з боку низки чиновників ФРС на початку цього тижня.

Вони також визнали, що інфляція в США суттєво знизилася за останні місяці і що подальше зниження інфляції, ймовірно, спричинить дострокове зниження відсоткових ставок центральним банком.

Але хоча в останні місяці інфляція в США сповільнилася, вона все ще залишається значно вищою за річний цільовий показник ФРС у 2%. Це було видно за даними індексу цін PCE, опублікованими у четвер, що частково сприяло відновленню долара.

Коментарі Пауелла стануть останнім словом голови ФРС перед двотижневим періодом мовчання в очікуванні засідання ФРС у середині грудня. Очікується, що центральний банк збереже ставки на колишньому рівні.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися у п'ятницю після сильного зростання у листопаді на тлі деякого покращення економічних тенденцій у Китаї та очікувань скорочення постачання.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, залишаються на рівні $3,8515 за фунт, після зростання на 5,5% у листопаді.

Приватне опитування показало у п'ятницю, що виробничий сектор Китаю несподівано зріс у листопаді. Однак ці дані контрастують з урядовим опитуванням, проведеним раніше цього тижня, яке показало, що в секторі зберігається спад. Дані дали змішані сигнали про найбільшого у світі імпортера міді, який цього року переживає млявий економічний підйом.

Однак на фронті закриття копалень у Перу та Панамі призведе до посилення ринків міді в найближчі місяці.