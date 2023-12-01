Азіатські акції падають після зоряного листопада, індекси PMI дають змішані сигнали

Більшість азіатських акцій у п'ятницю знижаються, спостерігається деяка фіксацію прибутку після сильного зростання в листопаді, і зараз основна увага спрямована на скорий виступ голови ФРС Джерома Пауелла, у пошуках додаткових підказок щодо процентних ставкок.

Змішані економічні сигнали з Китаю також стримували настрої, оскільки приватне дослідження показало несподіване відновлення виробничої активності в Китаї в листопаді. Але дані були опубліковані наступного дня після того, як урядове дослідження показало триваючу слабкість у секторі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,8% та 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,5%. У листопаді ці три країни значно відставали від своїх азіатських колег, оскільки інвестори, як і раніше, побоювалися економічного спаду в країні.

Втрати на китайських акціях поширилися і інші регіони з високим рівнем торгової присутності в країні.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,3%, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) показали стійке зниження виробничої активності. Проте у листопаді індекс ASX 200 піднявся майже на 4%.

Основну увагу було звернено на майбутнє засідання Резервного банку Австралії наступного тижня, на якому, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні, після того, як недавні дані показали сильніше, ніж очікувалося, зниження інфляції.

Південнокорейський індекс KOSPI опустився на 0,9%, після того, як у листопаді він значно випередив свої азіатські аналоги, піднявшись на 10,6%. Дані, опубліковані у п'ятницю, також показали деяке покращення експортної та виробничої активності Південної Кореї у листопаді.

Японський індекс Nikkei 225 торгувався у бічному тренді після зростання на 8,5% у листопаді. Індекс також, як і раніше, близький до 33-річного піку, хоча подальше зростання було дещо невизначеним, оскільки дані PMI, опубліковані в п'ятницю, показали слабкість у виробничому секторі.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття після того, як опубліковані в четвер дані про валовий внутрішній продукт показали, що у вересневому кварталі економіка країни зросла більше, ніж очікувалося. Оптимізм із приводу економіки Індії, яка є найбільш швидкозростаючою великою економікою цього року, дозволив Nifty підготуватися до подальшого зростання перед засіданням Резервного банку наступного тижня.

Фіксація прибутку на регіональних ринках також відбулася після нічного відновлення долара, оскільки дані індексу цін PCE - кращого індикатора інфляції Федеральної резервної системи - показали певну стійкість інфляції у жовтні.

Дані були опубліковані лише за день до виступу голови ФРС Джерома Пауелла. Очікується, що сьогодні Пауелл надасть більше інформації щодо відсоткових ставок перед заключним засіданням ФРС, яке відбудеться в середині грудня.

Багато хто очікує, що центральний банк збереже відсоткові ставки на колишньому рівні, а ринки також стежитимуть за будь-якими сигналами про те, коли банк планує розпочати зниження ставок у 2024 році.

Послаблення побоювань щодо агресивної політики ФРС було одним із ключових факторів ралі азіатських акцій у листопаді.