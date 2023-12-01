Долар падає, оскільки трейдери зважують перспективи зниження ставок

У п'ятницю долар падає, тоді як євро поновлюється після різких втрат, оскільки трейдери зважували дані, які показали зниження інфляції, що підігрівало очікування того, що відсоткові ставки досягли піку і центральні банки незабаром почнуть знижувати ставки.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести конкурентів, знизився на 0,145% до 103,30 після того, як у листопаді був зафіксований найслабший місячний результат за рік, незважаючи на стрибок на 0,6% за ніч.

Дані в четвер показали, що споживчі витрати в США помірно зросли в жовтні, тоді як річний приріст інфляції був найнижчим за два з половиною роки.

Довгоочікуваний індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) у жовтні зріс на 3%, порівняно з минулим роком, знизившись з тримісячного показника в 3,4%, хоча все ще вище за цільовий показник ФРС у 2%.

"Хоча рівень 3% залишається занадто високим, щоб оголосити про перемогу над інфляцією, він знаменує собою новий мінімум у серії, який, ймовірно, порадує ФРС і пом'якшить будь-який тиск з метою подальшого підвищення", - сказав Райан Брендхем, голова глобальних ринків капіталу. North. Америка в Validus Risk Management.

«Поки що невідомо, чи буде легко отримати підвищення з 3% до 2%, чи інфляція залишиться стійкою в 2024 році».

У четвер політики Федеральної резервної системи дали зрозуміти, що підвищення процентних ставок центральним банком США, ймовірно, закінчилося, але залишили двері відчиненими для подальшого посилення грошово-кредитної політики у разі уповільнення інфляції.

Ринки оцінюють у 97% ймовірність того, що на своєму грудневому засіданні ФРС залишить ставку незмінною, як показує CME FedWatch tool, з 42% ймовірністю зниження ставки в березні наступного року в порівнянні з 27% ймовірністю минулого тижня.

Увага інвесторів тепер перейде на сьогоднішні коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, і трейдери, ймовірно, уважно вивчатимуть кожне слово, щоб описати прогноз за ставкою.

"Ми очікуємо, що Пауелл підтвердить можливість подальшого посилення ставок і послабить очікування зниження ставок", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Наступне пом'якшення фінансових умов може підірвати зусилля FOMC щодо стримування інфляційного тиску. Тим не менш, ми не очікуємо, що FOMC знову посилить політику».

У Європі дані у четвер показали, що інфляція в єврозоні у листопаді впала більше, ніж очікувалося, третій місяць поспіль, що посилило ставки на зниження ставок на початку весни, незважаючи на чіткі вказівки Європейського центрального банку.

Євро виріс на 0,13% до $1,0902, знизившись на 0,7% у четвер після публікації даних щодо інфляції. Єдина валюта подешевшала за тиждень на 0,3%. Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2643 долара, піднявшись на 0,17% за день.

Японська єна зміцнилася на 0,31% до 147,73 за долар, продовжуючи третій тиждень зростання поспіль до долара, відірвавши її від майже 33-річного мінімуму в 151,92, якого вона досягла в середині листопада.

Колишній високопосадовець міністерства фінансів Японії та старший керівник центрального банку Тосіро Муто заявив у четвер, що шанси Банку Японії відмовитися від негативних відсоткових ставок та контролю над прибутковістю.

Австралійський долар виріс на 0,20% до $0,662, а новозеландський долар зріс на 0,37% до $0,618.