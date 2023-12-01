Індекс Dow виріс до найвищого рівня цього року, завершивши місяць блокбастерів

Промисловий індекс Dow Jones закрився на найвищому рівні з січня 2022 року, оскільки інвестори перетнули фінішну межу знаменного для акцій місяця і сприйняли дані про інфляцію, що охолоджуються, як провісник пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

Індекс Dow був явним лідером, завдяки значному зростанню з боку Salesforce після звіту про прибутки та збитки, який перевершив прогнози.

Індекс S&P 500 закрився помірно позитивно, тоді як акції технологічних компаній та суміжних з ними акцій на чолі з Nvidia відкинули Nasdaq на негативну територію.

Проте S&P 500 і Nasdaq продемонстрували найбільший щомісячний відсотковий приріст з липня 2022 року. Листопад став найкращим, з жовтня 2022 року, місяцем для індексу Доу-Джонса з процентного приросту.

"Ми кладемо вишеньку на вершину знаменного місяця", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху. «Це гарне нагадування для інвесторів, як усі були стурбовані місяць тому, і ми щойно закінчили один із найкращих місяців в історії для акцій».

Серед даних, опублікованих у четвер, звіт Міністерства торгівлі про витрати на особисте споживання (PCE), який показав, що інфляція знижується, як і очікувалося, поряд зі споживчими витратами. Ці дані посилили очікування, що ФРС завершила цикл підвищення ставок.

Хоча президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс підтвердив рішучість центрального банку залишатися залежним від даних, він не відкидає можливості подальшого підвищення ставок, якщо інфляція не зможе продовжувати знижуватися.

"Основним фактором зростання цього місяця стало усвідомлення того, що інфляція швидко повертається на землю, і сьогодні ми знову побачили це, коли основні дані PCE показали, що інфляція більше не є основною перешкодою", - додав Детрік.

Фінансові ринки оцінили ймовірність того, що центральний банк збереже свою ключову цільову ставку за фондами ФРС на рівні 5,25-5,50% на грудневому засіданні з політики, з ймовірністю 95,8%.

"Ймовірно, найближчим часом підвищення ставок не відбудеться, наступним кроком, швидше за все, буде їхнє зниження, ймовірно, в середині наступного року", - сказав Детрік. «Масове падіння прибутковості казначейських облігацій цього місяця - це спосіб ринку облігацій заявити, що, на його думку, ФРС справді перестала підвищувати ставки».

Планується, що Пауелл візьме участь у двох окремих дискусіях у п'ятницю, об 11:00 за східним часом та о 14:00 ЕТ.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 520,47 пунктів, або 1,47%, до 35 950,89, S&P 500 додав 17,22 пунктів, або 0,38%, до 4 567,8, а індекс Nasdaq Composite впав на 32 ,27 Пункт, або 0,23%, до 14 226,22.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 акції компаній охорони здоров'я показали найкращий результат, тоді як послуги зв'язку зазнали найрізноманітнішого відсоткового зниження.

Індекс Dow Transports, який вважається барометром економічного здоров'я, зріс на 1,4%.

Акції Salesforce підскочили на 9,4% після вищого, ніж очікувалося, прогнозу компанії з прибутку, що ґрунтується на сталому попиті на її хмарні послуги.

Котирування акцій Ford Motor Co впали на 3,1% після того, як автовиробник встановив вартість нової трудової угоди на рівні 8,8 млрд дол. і знизив річний прогноз.

Акції компанії Snowflake, що займається хмарними технологіями обробки даних, зросли на 7,1% після того, як вона спрогнозувала, що прибуток від продуктів у четвертому кварталі перевищить оцінки аналітиків ринку.

Акції Pinterest і Snap Inc додали в ціні 2,4% і 6,5% відповідно після того, як Джефріс перевів соціальні мережі з позиції купувати на тримати.

Зростаючі емітенти на NYSE перевищували падаючі у співвідношенні 1,62 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,01 до 1 на користь падаючих.

Індекс S&P 500 встановив 37 нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 75 нових максимумів та 109 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 13,22 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,55 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.