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АНАЛІТИКА

НБУ знімає всі обмеження для банків і фінкомпаній на продаж готівкової валюти населенню

 

Національний банк України (НБУ) з 1 грудня цього року скасовує всі обмеження на продаж готівкової іноземної валюти банками та небанківськими фінансовими установами населенню, щоб нівелювати спред між готівковим і безготівковим курсами, ідеться на сайті регулятора в четвер увечері.

"За оцінками НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим і безготівковим курсами і, як наслідок, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку", - сказано в повідомленні.

Крім перерахованого вище, серед нововведень - розширення переліку послуг, оплату яких можна здійснювати за допомогою транскордонних переказів. Зокрема для учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії РФ проти України потребують лікування або відновлення здоров'я за межами країни. У зв'язку з чим до переліку додано супутні додаткові послуги, пов'язані з процесом лікування та реабілітації в медичних закладах інших країн.

Перелік розширили й на оплату послуг, що забезпечують необхідні умови для навчання студентів за кордоном. Зокрема, на оплату за: проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичні послуги в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Як зазначає регулятор, з 1 грудня Експортно-кредитне агентство (ЕКА) зможе здійснювати переказ коштів за кордон для компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов'язаних із здійсненням таких операцій.

"Це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії РФ проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України", - наголосив центробанк.

Крім того, зміни з 1 грудня передбачають можливість ЕКА використовувати акредитивну форму розрахунків.

Зазначається, що відповідні операції здійснюватимуться з метою реалізації вимог постанови Кабінету міністрів від 2 листопада № 1140 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень".

Нацбанк уточнив, що послаблення введено постановою правління НБУ №155 від 30 листопада цього року.

Як повідомлялося, у вересні Нацбанк дозволив банкам і небанківським фінустановам із 16 вересня додатково продавати готівкову валюту на суму її залишків на 13 квітня 2022 року з аналогічною метою - нівелювати різницю між готівковим і безготівковим курсом.

За даними НБУ, 28 листопада середньозважений курс на готівковому ринку становив для купівлі 37,2722 грн/$1, для продажу - 37,5238 грн/$1, тоді як офіційний - 36,2173 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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