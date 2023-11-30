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Доларовий індекс зростає в четвер, але завершує листопад максимальним зниженням за рік
14:47 30.11.2023 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,51%.
DXY, однак, завершує листопад максимальним падінням за рік. Цього місяця індекс втратив близько 3% у зв'язку зі зростанням впевненості трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) завершила цикл посилення грошово-кредитної політики. Наразі доларовий індекс перебуває на мінімумі з серпня.
Увагу трейдерів у четвер спрямовано на звіт про доходи і витрати американців за жовтень, який містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Міністерство торгівлі США опублікує ці дані о 15:30 EET.
Консенсус-прогноз експертів передбачає сповільнення темпів підвищення індексу PCE минулого місяця до 3% у річному вираженні з 3,4% у вересні, за даними Trading Economics. Індикатор базової інфляції (PCE Core), як очікується, сповільнив зростання в жовтні до 3,5% з 3,7% місяцем раніше.
Пара євро/долар за даними на 14:20 EET торгується на рівні $1,0915 порівняно з $1,0970 на закриття попередньої сесії. Ослабленню євро сприяли оприлюднені в четвер попередні дані статистичного управління Євросоюзу, які засвідчили сповільнення темпів інфляції в єврозоні в листопаді до мінімальних із липня 2021 року 2,4% у річному вираженні з 2,9% у жовтні.
Курс фунта до долара становить $1,2645 проти $1,2694 за підсумками торгів у середу.
Курс долара в парі з єною збільшилася до 147,70 єни проти 147,23 єни напередодні.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1471 юаня порівняно з 7,1431 юаня за підсумками попередніх торгів.
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