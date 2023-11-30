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НБУ несуттєво зміцнив довідковий курс гривні до 36,3542 грн/$1
12:53 30.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 30 листопада 2023 року.
|Показник
|29.11.2023
|30.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.3678
|36.3542
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 29 листопада - 36,3752 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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