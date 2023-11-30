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Європейські акції різноспрямовані; Роздрібні продажі в Німеччині підтримують настрої

12:07 30.11.2023 |

Фінанси

 

У четвер європейські фондові ринки торгувалися різноспрямовано, чому сприяли сильні роздрібні продажі в Німеччині напередодні публікації ключових даних щодо інфляції єврозони за листопад.

О 10:15 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2% .

Європейські акції мали гарний листопад: німецький DAX зріс більш ніж на 9%, оскільки послаблення інфляції посилило розмови про те, що Європейський центральний банк закінчив агресивне підвищення ставок.

Ці настрої були посилені в четвер новинами про те, що роздрібний продаж у Німеччині зріс у жовтні більше, ніж очікувалося, збільшившись на 1,1% порівняно з попереднім місяцем, що дає надію на те, що найбільша економіка єврозони може відновитися в міру наближення кінця року.

Цього року Німеччина була однією з найслабших економік Європи, і її економіка трохи скоротилася у третьому кварталі, порівняно з попередніми трьома місяцями.

Проте ключовим економічним релізом дня стане попередній індекс споживчих цін єврозони, оскільки інвестори шукають подальших ознак того, що регіональна інфляція знижується.

Інфляція в Німеччині знизилася до 2,3% у листопаді, що значно перевищує очікувані 2,6%, і очікується, що це призведе до зниження місячного показника єврозони.

Економічні новини з Китаю були менш обнадійливими, оскільки виробнича активність у другій за величиною економіці світу в листопаді ще більше знизилася.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель у обробній промисловості Китаю в листопаді становив 49,4, порівняно з 49,5 у попередньому місяці. Значення нижче 50 свідчить про скорочення: індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю скорочувався протягом шести з 11 місяців 2023 року.

Попит на послуги залишався яскравою плямою для китайського бізнесу: індекс PMI у невиробничому секторі зріс на 50,2 у листопаді, але він все ще був нижчим за очікування 51,1 і знизився порівняно з показником попереднього місяця (50,6).

Що стосується корпоративних новин, акції Remy Cointreau зросли на 1,4% після того, як французька алкогольна група дотримувалася свого річного прогнозу, незважаючи на спад у першому півріччі, заявивши, що ключовий ринок США не побачить відновлення продажів найближчим часом час.

Акції ABB зросли на 0,6% після того, як швейцарська інжинірингова група оприлюднила вищі цілі з продажу та прибутковості, ставши останньою європейською промисловою компанією, що поставила більш амбітні цілі.

Акції Indra зросли на 0,3% після того, як регулятор іспанського фондового ринку підтвердив, що JPMorgan придбав 10,6% акцій виробника оборонних систем Indra.
За матеріалами: investing.com
 

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