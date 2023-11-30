НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг

Національний банк України (НБУ) відновлює доступ до даних за окремими реєстрами та переліками учасників ринків небанківських фінансових послуг, обмежений у березні 2022 року через запровадження у країні воєнного стану.

Як повідомляється на сайті регулятора, це стосується Державного реєстру фінансових установ, Реєстру колекторських компаній, Державного реєстру страхових і перестрахувальних брокерів, переліку небанківських фінансових груп, Комплексної інформаційної системи НБУ. Також запроваджується формат віддалених інспекційних перевірок.

Повний доступ до інформації про небанківські установи буде відновлено протягом п'яти робочих днів із дня набуття чинності постановою правління НБУ, яка врегульовує це питання - 30 листопада 2023 року.

На думку НБУ, відкриття реєстрів дасть змогу уникнути зловживань із боку піднаглядних Нацбанку установ, зокрема зміни місцеперебування на населений пункт, внесений до Переліку територій, на яких тривають (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Небанківські фінустанови, колекторські компанії та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, зобов'язані розмістити відомості про свою структуру власності на власному вебсайті протягом 10 робочих днів із дня набуття чинності постановою, наголошується в повідомленні регулятора.

