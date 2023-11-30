Ціни на золото зупинилися близько 7-місячного максимуму, у центрі уваги дані щодо інфляції PCE

Ціни на золото трохи впали в четвер, оскільки нещодавнє ралі жовтого металу, схоже, призупинилося, оскільки ринки чекають на нові сигнали щодо монетарної політики США від ключового показника інфляції, який вийде сьогодні.

Але ціни на жовтий метал залишалися близькими до семимісячного піку, досягнутого цього тижня, оскільки очікування менш агресивної поведінки Федеральної резервної системи, слабшого долара та деякого збільшення попиту на безпечні притулки стимулювали сильне зростання у листопаді.

О 07:41 EET спотове золото впало на 0,1% до $2042,10 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,2% до $2044,10 за унцію. Обидва інструменти зросли на 2,5-3,1% за другий вдалий місяць поспіль.

Цього тижня жовтий метал продемонстрував зоряне зростання, оскільки низка представників ФРС заявила, що недавнє зниження інфляції передбачає, що центральний банк, швидше за все, не підвищуватиме процентні ставки далі, і що подальше ослаблення інфляції може також підштовхнути банк до зниження ставок на початку 2024 року.

Тенденція вказувала на послаблення тиску на золото з боку високих відсоткових ставок - умова, яка пошарпала жовтий метал за останні 18 місяців.

Але тепер ринки чекають нових підказок у інфляції в США від даних за індексом цін PCE за жовтень, які повинні вийти сьогодні. Цей показник є ключовим індикатором інфляції для ФРС і, ймовірно, враховуватиметься у позиції банку за відсотковими ставками в найближчі місяці.

Також у центрі уваги був прийдешній виступ голови ФРС Джерома Пауелла у п'ятницю - його останнє слово перед двотижневим періодом відключення електроенергії перед грудневим засіданням ФРС. Очікується, що центральний банк збереже ставки без змін на своєму останньому засіданні цього року.

Пом'якшення відсоткових ставок у США - особливо перспектива раннього зниження ставок у 2024 році - є гарною ознакою для золота, з огляду на те, що високі відсоткові ставки збільшують альтернативні витрати купівлі злитків.

Спотові ціни зараз відстають приблизно на 30 доларів від рекордно високого рівня, досягнутого раніше цього року.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в четвер, не звертаючи уваги на слабкіші, ніж очікувалося, економічні показники від провідного імпортера міді Китаю.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії в березні зросли на 0,2% до $3,8418 за фунт, а в листопаді очікувався стрибок на 5,3%, чому значною мірою сприяла слабкість долара.

Дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність у Китаї в листопаді скоротилася більше, ніж очікувалося, продовжуючи зниження на тлі скорочення експортного попиту. Спад вказав на потенційне охолодження попиту на мідь.

Але ця думка була компенсована ознаками посилення ринків міді після закриття великих копалень у Перу та Панамі, що, як очікується, обмежить постачання міді в найближчі місяці. Очікується, що зростання попиту на електромобілі та розвиток екологічно чистої енергетики компенсують зниження попиту в Китаї.