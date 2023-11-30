Долар дрейфує близько тримісячного мінімуму, увага на даних щодо інфляції

У четвер долар розташувався близько тримісячного мінімуму і має прозвітувати про саме різке місячне падіння за рік, оскільки інвестори, в очікуванні сьогоднішнього звіту з інфляції, збільшили ставки на те, що Федеральна резервна система покінчить з підвищенням ставок.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до валют шести конкурентів, знизився на 0,058% до 102,74, що неподалік 102,46 - найнижчого рівня з 10 серпня, якого він досяг у середу.

У листопаді індекс знизився на 3,7% на тлі очікувань, що зростають, що ФРС знизить відсоткові ставки в першій половині 2024 року.

Долар відіграв частину своїх втрат у середу після того, як дані показали, що економіка США у третьому кварталі зростала швидше, ніж повідомлялося спочатку.

«Я думаю, що все ще багато в чому залежить від прибутковості американських облігацій. І, у ширшому розумінні, від політики FOMC», - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia.

"Ринки продовжать фокусуватися на тому, що говорять представники FOMC про перспективу майбутнього циклу підвищення ставок".

Увага інвесторів буде зосереджена на коментарях голови ФРС Джерома Пауелла, який має виступити у п'ятницю, слідом за головою ФРС Крістофером Уоллером, який виступив у вівторок, зазначивши можливим зниження ставок у найближчі місяці.

Але перед цим у центрі уваги буде найважливіший звіт щодо інфляції витрат на особисте споживання (PCE), який вийде у четвер.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, сказав, що дані дадуть уявлення про те, чи зберігається тенденція зниження інфляції, що спостерігається досі. Якщо базовий PCE не виправдає очікувань і піде вниз, то долар США може знову продовжити рух вниз.

За даними Goldman Sachs, фінансові умови в США є найм'якшими з початку вересня та знизилися на 100 базисних пунктів (б.п.) за місяць. Глобальні індекси банку та індекси ринків, що розвиваються, трохи зросли минулого тижня, але фінансові умови також стали слабшими приблизно на 100 б.п. в порівнянні з місяцем раніше.

Ринки ф'ючерсів на процентні ставки США зараз прогнозують зниження ставок більш ніж на 100 базисних пунктів наступного року, починаючи з травня, а прибутковість дворічних казначейських облігацій є найнижчою з липня - лише цього тижня вона впала майже на 40 базисних пунктів.

Слабкість долара дозволила більшості азіатських та регіональних валют скористатися цим. Два ринки, що динамічно розвиваються, знаходяться на протилежних кінцях спектру «керрі» - новозеландський долар і японська єна.

Ківі отримав додатковий імпульс у середу після «яструбиного утримання» центрального банку: політики зберегли ключову ставку на відносно високому рівні 5,50%, але несподівано дали зрозуміти, що вона може бути збільшена знову, якщо інфляція не знизиться.

Валюта піднялася на 0,26% до $0,6172, залишаючись поблизу чотиримісячного піку $0,6207, якого вона досягла в середу.

Тим часом, очікування того, що Банк Японії незабаром припинить свою політику негативних відсоткових ставок, витягли єну з глибини і в процесі послабили тиск на центральний банк, що вимагає підтримки валюти за допомогою прямих інтервенцій на валютному ринку.

У четвер єна зміцнилася на 0,09% до 147,11 за долар, залишаючись поблизу максимуму двох з половиною місяців (146,675 за долар), якого вона досягла в середу.

Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2695, піднявшись на 0,01% за день, тоді як євро зріс на 0,06% до $1,0975. Австралійський долар зріс на 0,08% - до $0,6623.