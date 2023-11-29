Курс долара США слабо зростає до основних світових валют

Курс долара США слабо підвищується щодо основних світових валют.

Інвестори оцінюють заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС) та Банку Японії, а також оновлений економічний прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Індекс DXY, що розраховується біржею ICE, який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, у ході торгів у середу зростає на 0,06%. Ширший індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, підвищився на 0,09%.

Євро торгується в районі $1,0985 порівняно з $1,0995 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти знаходиться зараз у районі 162,26 єни порівняно зі 162,13 єни у вівторок. Курс долара становить 147,68 єни проти 147,47 єни на кінець попереднього торговельного дня.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2691 у порівнянні з $1,2696 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8655 фунтів проти 0,8662 фунтів.

ОЕСР вважає, що Європейському центральному банку та Банку Англії, можливо, доведеться зберігати відсоткові ставки на високому рівні до 2025 року, щоб захиститися від інфляційного тиску. Це набагато довше, ніж передбачають ринки, зазначають експерти.

При цьому Федеральна резервна система, як очікується, почне зниження вартості запозичень у другій половині наступного року, йдеться у прогнозі світової економіки ОЕСР, опублікованому у середу.

Член керівництва Банку Японії Сейдзі Адаті заявив у середу, що говорити про відмову від ультрам'якої грошово-кредитної політики поки що занадто рано через високу невизначеність у світовій економіці, слабке зростання ВВП Китаю та ймовірність швидкого завершення циклу підйому ставок у США.

Днем раніше член ради керуючих ФРС Крістофер Уоллер висловив думку, що подальшого посилення ДКП у США, можливо, не знадобиться, враховуючи явні ознаки того, що темпи економічного зростання сповільнюються настільки, що необхідне для повного контролю над інфляцією.

При цьому інший член ради керуючих Федрезерва Мішель Боуман також сказала, що "натхненна першими сигналами ослаблення економічної активності у четвертому кварталі". Але, додала вона, "інфляція все ще занадто висока, і поки що рано говорити, чи буде її уповільнення стійким".