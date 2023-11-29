Фінкомпанії та ломбарди в III кв. збільшили активи на 5,8% - НБУ

Незважаючи на скорочення кількості фінансових компаній і ломбардів у липні-вересні 2023 року, обсяг активів сегмента, навпаки, збільшився на 5,8%, зазначається в оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ) "Огляді небанківського фінансового сектору. Листопад 2023".

Згідно з ним, обсяги наданих фінансових послуг зросли за всіма основними видами, за винятком незмінних обсягів факторингу.

Регулятор зазначає, що видача нових кредитів населенню за січень-вересень цього року зменшилася на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Водночас п'ятий квартал поспіль зростають обсяги фінансового лізингу, який переважно забезпечують юридичні особи - лізингодавці. Нові лізингові угоди укладалися на придбання легкових автомобілів, с/г техніки та вантажівок. Джерелами фінансування лізингу є власний капітал лізингодавців і авансові платежі. Поступове відновлення обсягів основних фінансових послуг дало змогу за підсумками січня-вересня 2023 року отримати 7,4 млрд грн прибутку, з яких більше ніж половину отримано державною установою "Укрфінжитло" - оператором програми "єОселя", основні доходи якої формують відсоткові виплати за ОВДП у капіталі. Дохідність продемонстрували 72% фінансових компаній.

НБУ також зазначає, що в третьому кварталі продовжувала відновлюватися діяльність ломбардів. Обсяги активів і нових кредитів дещо збільшилися. Доходи ломбардів повільно зростали, що дало змогу отримати прибуток і поліпшити показники рентабельності. Власний капітал зріс на 9% з початку року за рахунок прибутків від діяльності.

За даними регулятора, у третьому кварталі кількість надавачів небанківських фінансових послуг укотре зменшилася. З реєстру виключено 33 фінансові компанії, вісім кредитних спілок, шість ломбардів і чотирьох страховиків. Більшість фінустанов залишили ринок, добровільно відмовившись від ліцензій.

Крім того, дві фінкомпанії вилучено з реєстру відповідно до вимог закону "Про платіжні послуги" і в статусі платіжних установ внесено до Реєстру платіжної інфраструктури.

У третьому кварталі обсяги активів представників небанківських фінансових послуг збільшилися на 5,2% до попереднього кварталу і на 11,9% рік до року. Активи зростали в усіх сегментах ринку, проте найшвидше - у фінансових компаній.

Частка небанківських фінансових установ в активах фінансового сектору, нагляд за якими здійснює НБУ, за квартал збільшилася на 0.2 в.п. - до 11,1%.