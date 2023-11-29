Кредитні спілки в III кв. демонстрували повільне зростання активів і скорочення учасників ринку - НБУ

Кредитні спілки в липні-вересні 2023 року продовжували повільно нарощувати обсяг активів, переважно це були установи, які залучали депозити, тоді як у тих, що працюють тільки на пайовому капіталі, активи знову знизилися.

Як зазначається в оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ) "Огляді небанківського фінансового сектору. Листопад 2023", при цьому в третьому кварталі зберігалася тенденція до скорочення учасників ринку.

За даними НБУ, із зареєстрованих 143 кредитних спілок лише 34 є виключно пайовими, за період пандемії та воєнного стану їх кількість зменшилася в кілька разів.

За звітний період зменшилися і обсяги наданих кредитними спілками позик (на 10%), і кредитний портфель (на 0,3%). Насамперед на 38% скоротилися обсяги бізнес-кредитів, наданих приватним селянським господарствам.

При цьому, за даними НБУ, заборгованість за споживчими кредитами та обсяги нових виданих кредитів майже не змінилися. Заявлена середня частка простроченої більше ніж на 90 днів основної суми кредитів знизилася на 2 в.п. - до 28%, або 367 млн грн. Водночас зростає обсяг несплачених відсотків за цими позиками, зараз вони становлять уже половину основної суми проблемних кредитів.

Чистий процентний дохід кредитних спілок у третьому кварталі зріс порівняно з другим на 4%, зменшившись при цьому на 6% до аналогічного минулорічного періоду. Адміністративні витрати знизилися, що поліпшило їх співвідношення з операційними доходами на 8 п. п. - до 77%.

Витрати на формування резервів зросли на 21% до попереднього кварталу, і скоротилися на 25% рік до року. Однак вища операційна ефективність дала змогу збільшити прибуток сектору до 19,6 млн грн за січень-вересень 2023 року. За рахунок прибутку зріс власний капітал кредитних спілок.

На 1 жовтня 2023 року норматив достатності капіталу порушували ті самі 10 кредитних спілок, що й у попередньому кварталі, зазначає НБУ.