Фінансові новини
- |
- 29.11.23
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кредитні спілки в III кв. демонстрували повільне зростання активів і скорочення учасників ринку - НБУ
13:05 29.11.2023 |
Кредитні спілки в липні-вересні 2023 року продовжували повільно нарощувати обсяг активів, переважно це були установи, які залучали депозити, тоді як у тих, що працюють тільки на пайовому капіталі, активи знову знизилися.
Як зазначається в оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ) "Огляді небанківського фінансового сектору. Листопад 2023", при цьому в третьому кварталі зберігалася тенденція до скорочення учасників ринку.
За даними НБУ, із зареєстрованих 143 кредитних спілок лише 34 є виключно пайовими, за період пандемії та воєнного стану їх кількість зменшилася в кілька разів.
За звітний період зменшилися і обсяги наданих кредитними спілками позик (на 10%), і кредитний портфель (на 0,3%). Насамперед на 38% скоротилися обсяги бізнес-кредитів, наданих приватним селянським господарствам.
При цьому, за даними НБУ, заборгованість за споживчими кредитами та обсяги нових виданих кредитів майже не змінилися. Заявлена середня частка простроченої більше ніж на 90 днів основної суми кредитів знизилася на 2 в.п. - до 28%, або 367 млн грн. Водночас зростає обсяг несплачених відсотків за цими позиками, зараз вони становлять уже половину основної суми проблемних кредитів.
Чистий процентний дохід кредитних спілок у третьому кварталі зріс порівняно з другим на 4%, зменшившись при цьому на 6% до аналогічного минулорічного періоду. Адміністративні витрати знизилися, що поліпшило їх співвідношення з операційними доходами на 8 п. п. - до 77%.
Витрати на формування резервів зросли на 21% до попереднього кварталу, і скоротилися на 25% рік до року. Однак вища операційна ефективність дала змогу збільшити прибуток сектору до 19,6 млн грн за січень-вересень 2023 року. За рахунок прибутку зріс власний капітал кредитних спілок.
На 1 жовтня 2023 року норматив достатності капіталу порушували ті самі 10 кредитних спілок, що й у попередньому кварталі, зазначає НБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Курс долара США слабо зростає до основних світових валют
|Фінкомпанії та ломбарди в III кв. збільшили активи на 5,8% - НБУ
|Кредитні спілки в III кв. демонстрували повільне зростання активів і скорочення учасників ринку - НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,3678 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; Інфляція у Німеччині різко знизилася
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.11.23
Бізнес
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС
|Інвестори Tesla звертаються до ради директорів щодо приборкання Ілона Маска
|Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес
|18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства
|Nvidia відклала випуск адаптованих під експортні обмеження ШІ-чипів для Китаю
|Toyota презентувала кросовер Crown Signia