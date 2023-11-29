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АНАЛІТИКА

Європейські акції різноспрямовані; Інфляція у Німеччині різко знизилася

12:02 29.11.2023 |

Фінанси

 

У середу європейські фондові ринки торгуються неоднозначно, інвестори щосили намагаються набрати обертів напередодні ключових даних щодо інфляції за тиждень.

О 10:00 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, тоді як CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3%.

Для європейських акцій листопад був вдалим: індекс STOXX 600 демонструє найкращі місячні показники із січня.

Проте останнім часом це зростання значною мірою зупинилося через яструбині коментарі низки високопосадовців ЄЦБ з приводу майбутньої траєкторії відсоткових ставок.

Голова Бундесбанку Йоахім Нагель заявив у вівторок, що Європейському центральному банку, можливо, доведеться знову підняти відсоткові ставки, якщо прогноз інфляції погіршиться, а президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила у понеділок, що боротьбу банку зі стримування зростання цін ще не закінчено.

Дані щодо інфляції в ЄС будуть опубліковані в четвер, що може стати контекстом для цих коментарів.

Напередодні цього у найгустонаселенішій землі Німеччини, Північний Рейн-Вестфалія, у листопаді споживчі ціни впали на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, що є більшим падінням, ніж очікувалося, при цьому річний показник зріс на 3,0%, що є значним уповільненням у порівнянні з 4,2% у попередньому місяці.

У четвер також буде опубліковано ключовий показник інфляції Федеральної резервної системи - витрати на особисте споживання - інвестори сподіваються, що це зміцнить аргументи на користь припинення підвищення ставок центральним банком США.

Ці надії посилилися пізно ввечері у вівторок після того, як Крістофер Уоллер, якого зазвичай вважають одним із найбільш войовничо налаштованих чиновників ФРС, заявив, що відсоткові ставки в США можуть бути знижені найближчими місяцями.
За матеріалами: investing.com
 

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