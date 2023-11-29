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АНАЛІТИКА

У НАБУ зможуть відстежувати криптотранзакції за допомогою Crystal

09:53 29.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

У рамках тренінгу CryptoEdge співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) пройшли курс по роботі з блокчейн-інструментом Crystal від платформи Bitfury. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у відомстві оголосили про початок тренінгу CryptoEdge у травні 2023 року. Передбачалося, що програма триватиме дев'ять місяців.

У межах неї 250 співробітників НАБУ навчаться використовувати різні інструменти для протидії корупції на новому полі - криптовалютному.

За словами Железняка, він поцікавився успіхами учасників тренінгу. Новий інструмент - Crystal - політик порівняв із рішенням під назвою YouControl.

Згідно з офіційним сайтом, останнє дає змогу отримати повне досьє на компанію в Україні. Система групує дані з більш ніж 180 реєстрів.

Железняк стверджує, що за допомогою Crystal співробітники НАБУ зможуть:

* ідентифікувати підозрілі транзакції та встановлювати зв'язки між криптогаманцями;
* фіксувати та відстежувати ті транші, які спрямовані на відмивання грошей;
* виявляти рахунки, пов'язані з підтримкою терористичних угруповань;
* отримувати детальну інформацію про підозрілі транші, включно з основними метаданими, зокрема IP.

«[...] Маючи адресу гаманця, можна подивитися багато цікавого. [...] Звичайно, є міксери, "ліві" IP, знеособлені гаманці. Загалом специ знайдуть спосіб зробити так, щоб їх не відстежили. Але щось мені підказує, що наші чиновники до них не належать», - підкреслив нардеп.


У НАБУ зможуть відстежувати криптотранзакції за допомогою Crystal
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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