Долар падає через зниження ставок ФРС; Яструбиний РБНЗ підтримує ківі

Долар США в середу впав у всіх напрямках і досяг більш ніж тримісячного мінімуму по відношенню до основних валют, тоді як новозеландський долар зріс після того, як центральний банк припустив, що найближчим часом може відбутися подальше підвищення ставок.

Наразі ківі додав 0,78% до $0,6184, піднявшись більш ніж на 1% раніше в ході сесії до чотиримісячного максимуму $0,6207 після того, як Резервний банк Нової Зеландії (РБНЗ) у середу попередив, що може знадобитися подальше посилення політики, якщо ціновий тиск не послабшє.

Яструбові коментарі, що застигли інвесторів зненацька, прозвучали на тлі рішення центрального банку залишити відсоткові ставки без змін, як і очікувалося.

"Перегляд у бік підвищення прогнозів щодо грошової ставки та інфляції на 2024 рік зберігає актуальність прогнозів на підвищення ставок, тоді як короткі позиції щодо новозеландського долара прагнули виходу", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

Австралійський долар опустився на 0,11% до $0,6642, частково втративши своє зростання після досягнення чотиримісячного максимуму $0,66765 раніше на сесії.

Дані, опубліковані у середу, показали, що інфляція в Австралії у жовтні знизилася більше, ніж очікувалося, оскільки ціни на товари впали, тоді як базова інфляція також знизилася.

На ширшому валютному ринку долар США впав до більш ніж тримісячного мінімуму до кошика валют до позначки 102,46, оскільки зростають ставки на те, що Федеральна резервна система може почати зниження ставок на початку наступного року.

Керуючий ФРС Крістофер Уоллер, відомий войовничий та впливовий голос у центральному банку, у вівторок заявив про можливе зниження ставок у наступні місяці, що посилило очікування ринку про те, що ставки в США досягли піку.

Долар упав більш ніж на 0,5% до 146,675 єни, найнижчого рівня за більш як два місяці. Востаннє коштував 147,06 єн.

Євро знову піднявся вище за $1,10 до більш ніж тримісячного максимуму в $1,1017. Востаннє ціна становвила $1,0998.

«Історично кажучи, (Уоллер) дещо агресивний, тому, якщо його ставлення стає дещо миролюбнішим, це ніби говорить про те, що, можливо, загальна думка членів ради директорів полягає в тому, що ставки досягли піку і, можливо, їх навіть можна буде знизити наступного року», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.

За даними CME FedWatch tool, ринкові ціни в даний час показують, що ймовірність того, що ФРС зможе почати пом'якшення грошово-кредитної політики вже в березні наступного року, становить понад 40% порівняно з ймовірністю приблизно 22% на день раніше.

Стерлінг аналогічним чином досягнув тримісячного максимуму в 1,2733 долара і востаннє торгувався на рівні 1,27155 долара, тоді як індекс долара востаннє залишався незмінним на позначці 102,63.

Індекс може втратити майже 4% за листопад, що стане його найгіршим місячним показником за рік.

"Ми стали менш конструктивними щодо перспектив долара США, оскільки прогрес у зниженні інфляції в США припускає, що ризики схиляються в бік більш раннього, ніж пізнього пом'якшення політики ФРС", - заявили економісти Wells Fargo у замітці. «Незважаючи на економічну стійкість США, це має зменшити короткострокове зростання долара».