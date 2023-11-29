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Артур Еш
Ціни на золото злетіли майже до 7-місячного максимуму на тлі миролюбних висловлювань ФРС
08:33 29.11.2023 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у середу, досягнувши майже семимісячного максимуму, оскільки низка «голубиних» сигналів з боку представників Федеральної резервної системи посилила ставки на ранній розворот центрального банку.
Падіння долара майже до чотиримісячного мінімуму пішло на користь жовтого металу, як і зниження прибутковості казначейських облігацій США. На азіатських торгах 10-річна ставка впала до двомісячного мінімуму.
Обережність перед рядом ключових економічних показників цього тижня - зі США та Китаю - також сприяла зростанню попиту на золото, особливо після того, як кілька слабких показників з Японії та єврозони посилили побоювання щодо глобального економічного спаду.
О 06:37 EET спотове золото зросло на 0,1% до $2044,08 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $2044,20 за унцію. Спотові ціни зараз відстають приблизно на 30 доларів від рекордного максимуму, досягнутого цього року.
Представники ФРС заявили в окремих коментарях напередодні, що банку необхідно бути обережнішим у збереженні високих ставок протягом тривалого часу, і що ослаблення інфляції може підштовхнути банк до пом'якшення політики раніше, ніж очікувалося.
Керуючий ФРС і відомий «яструб» Крістофер Уоллер заявив, що високі ставки достатньо придушили інфляцію цього року, і що подальше зниження цінового тиску, ймовірно, призведе до того, що банк почне знижувати відсоткові ставки.
На його коментарях трейдери оцінили ймовірність того, що ФРС знизить ставки вже в березні 2024 року як мінімум у 40%, і що центральний банк збереже ставки на колишньому рівні в грудні. Уоллер та інші представники ФРС зможуть лише цього тижня дати більше інформації щодо грошово-кредитної політики, перш ніж настане період затишшя перед засіданням ФРС у середині грудня. Голова Джером Пауелл також збирається виступити пізніше цього тижня.
Перспектива зміни яструбиної позиції ФРС стимулювала сильне зростання золота у листопаді, при цьому жовтий метал тепер має додати понад 3% за місяць. Будь-яке потенційне зниження ставок ФРС, ймовірно, піде на користь ринкам золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.
Тоні Сікамор, аналітик IG Markets, назвав цю тенденцію "ідеальним середовищем для золота" в інтерв'ю Ausbiz.
Щодо промислових металів, ціни на мідь у середу не змінилися, оскільки перебої у постачаннях до Перу та Панами допомогли послабити невизначеність перед ключовими економічними даними Китаю цього тижня.
Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, залишаються на рівні $3,8460 за фунт після зростання на 1,5% цього тижня. Слабкість долара також сприяла цінам на мідь.
Уряд Панами наказав закрити мідну копальню канадської гірничодобувної компанії First Quantum на тій підставі, що його контракт був неконституційним. Це також збіглося із запланованим страйком на мідному руднику Лас-Бамбас компанії MMG Ltd у Перу.
Перебої у виробництві вказують на посилення ситуації на ринках міді у найближчі місяці - тенденція, яка може підтримати ціни на червоний метал.
Але ринки залишалися значною мірою в напрузі до виходу ключових індексів менеджерів із закупівель з Китаю, які, як очікується, покажуть зниження виробничої активності в найбільшому у світі імпортері міді.
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