Волл-стріт закрилася трохи вище після неоднозначних заяв ФРС

Американські фондові індекси завершили вівторок скромним зростанням, оскільки інвестори проаналізували суперечливі зауваження представників Федеральної резервної системи, а оптимістичні дані щодо споживчих товарів забезпечили деякий підйом.

Усі три основні фондові індекси США втратили динаміку в ході сесії, але завершили сесію в зеленій зоні.

«Навіть марафонцям доводиться робити паузу, щоби перевести дух і випити води. Це не означає, що забіг закінчено», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. «Листопад був дуже сильним, і інвестори мають всі підстави для оптимізму наприкінці року».

Учасники ринку зараз уважно вивчають зауваження монетарних політиків напередодні засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC), що відбудеться наступного місяця.

Керуючий ФРС Крістофер Уоллер заявив у вівторок, що він «дедалі впевненіший», що поточний рівень облікової ставки центрального банку є досить обмежувальним, і навіть натякнув на можливість зниження ставок у наступні місяці, якщо інфляція продовжить падати ближче до цільового показника ФРС у 2% .

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсбі рекламував прогрес у зниженні інфляції темпами, небаченими з 1950-х років.

З іншого боку, зауваження голови ФРС Мішель Боуман вказують на те, що може знадобитися ще одне підвищення ставок, щоб вчасно приборкати інфляцію.

"Змішані послання (ФРС) цілком нормальні, і вони відбуваються щоразу, коли ФРС наближається до кінця циклу, оскільки деякі члени FOMC і деякі керуючі ФРС будуть відчувати сильніше, ніж інші, що настав час припинити жорсткість політики", - додав Пурше.

Фінансові ринки оцінили майже 98,9% ймовірність того, що FOMC дозволить цільовій ставці ФРС за фондами залишатися на рівні 5,25%-5,50%, коли вона збереться наступного місяця, згідно з CME FedWatch tool.

Вирішальний сезон святкових покупок набув розпалу: дані опитування Національної федерації роздрібної торгівлі показують, що споживачі цього року планують збільшити витратити приблизно на 5%.

Це відповідає даним Conference Board щодо споживчої довіри, опублікованої вранці у вівторок, які здивували потенціалом зростання завдяки покращенню короткострокових очікувань.

Пізніше цього тижня Міністерство торгівлі має опублікувати другу оцінку валового внутрішнього продукту за третій квартал, а також великий звіт про витрати на особисте споживання (PCE), який охоплює доходи, витрати та, що особливо важливо, інфляцію.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 83,51 пункту, або 0,24%, до 35 416,98, S&P 500 додав 4,46 пункту, або 0,10%, до 4 554,89, а індекс Nasdaq Composite додав 40, 73 пункти, або 0,29%, до 14 281,76.

Вісім із 11 основних секторів індексу S&P 500 закрилися на позитивній території, при цьому споживчі дискреційні акції показали найбільший відсотковий приріст. Акції компаній охорони здоров'я зазнали найбільшої відсоткової втрати за день.

Акції Boeing зросли на 1,4% після того, як RBC Capital Markets підвищило рейтинг акцій до "outperform" з "sector perform".

Акції китайської компанії електронної комерції PDD Holdings, акції якої котируються в США, зросли на 18,1% після того, як компанія перевершила прогнози виручки.

Акції Affirm Holdings підскочили на 11,5%, продовживши своє зростання в Кіберпонеділок.

Акції виробника мікросхем Micron Technology впали на 1,8% після того, як компанія заявила, що очікує більш високих операційних витрат у першому кварталі, ніж прогнозувалося раніше.

Зростання емітенти на NYSE перевищували падаючі у співвідношенні 1,24 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,07 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 20 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 61 новий максимум та 103 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 10,03 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,41 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.