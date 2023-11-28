Курс долара слабо змінюється до євро та фунта

Курс долара США загалом стабільний до більшості основних світових валют вдень у вівторок, інвестори оцінюють статдані з єврозони.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,01%.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET у вівторок торгується на рівні $1,0950 порівняно з $1,0954 на закриття попередньої сесії.

Обсяг виданих споживчих кредитів у єврозоні в жовтні збільшився на 0,6% у річному вираженні, йдеться в повідомленні Європейського центрального банку (ЄЦБ). Це мінімальні темпи з літа 2015 року.

Тим часом випереджальний індикатор споживчої довіри в Німеччині, що розраховується дослідницькою компанією GfK, зріс уперше за чотири місяці і виявився трохи кращим за очікування ринку. Значення грудневого індикатора збільшилося до мінус 27,8 пункту порівняно з мінус 28,3 пункту в листопаді. Аналітики в середньому прогнозували підйом до мінус 27,9 пункту.

Індекс споживчої довіри у Франції в листопаді зріс до 87 пунктів порівняно з 84 пунктами місяцем раніше, за даними національного статистичного управління Insee. Показник оновив максимум із минулого квітня, аналітики не очікували його зміни.

Курс фунта до долара становить $1,2621 проти $1,2627 за підсумками торгів у понеділок.

Банк Англії не має наміру знижувати відсоткові ставки в доступному для огляду майбутньому, незважаючи на побоювання з приводу темпів зростання британської економіки, заявив глава регулятора Ендрю Бейлі.

"Нам потрібно повернути інфляцію на рівень 2%, і тому я останнім часом намагаюся розвіяти чутки, що ми обговорюємо можливість зниження процентних ставок", - сказав він в інтерв'ю онлайн-виданню Chronicle Live під час поїздки на північний схід Великої Британії.

Вартість долара в парі з єною становить 148,59 єни порівняно з 148,69 єни за підсумками попередньої сесії.

