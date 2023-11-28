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Європейські акції падають; обережність перед ключовими даними щодо інфляції
12:27 28.11.2023 |
У вівторок європейські фондові ринки торгувалися зі зниженням, продовжуючи торгуватися у стриманій манері напередодні публікації ключових даних щодо інфляції за тиждень.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,4% .
Настрій до ризику посилився цього місяця після того, як випуск даних натякнув на послаблення інфляції, що посилило очікування того, що центральні банки досягли піку відсоткових ставок.
Проте керівники центральних банків висловлюють обережність щодо того, що боротьбу зі стримування зростання цін ще не закінчено.
"Зараз не час оголошувати перемогу", - заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард на зустрічі законодавців ЄС у Брюсселі у понеділок. "Нам необхідно залишатися уважними до різних сил, що впливають на інфляцію, і твердо зосередитися на нашому завданні щодо стабільності цін".
У четвер вийдуть дані щодо інфляції в ЄС, а також дані щодо Німеччини та Іспанії. Базова інфляція в ЄС прогнозується на рівні 3,9%, що є найнижчим показником із середини минулого року.
Ключовий показник інфляції Федеральної резервної системи - витрати на особисте споживання - також буде опублікований у четвер, як і ключові показники індексу менеджерів із закупівель у Китаї за листопад.
Споживчі настрої в Німеччині щодо грудня залишаються слабкими, а прогнозний індекс споживчого клімату GfK становить -27,8 пункту, що є невеликим поліпшенням порівняно з переглянутим значенням -28,3, що спостерігалося в попередньому місяці.
Споживча довіра у Франції також зросла у вівторок, піднявшись до 87 у листопаді з 84 у попередньому місяці.
У корпоративному секторі акції easyJet зросли приблизно на 2% після того, як бюджетна авіакомпанія повідомила про рекордний прибуток у другому півріччі у розмірі 455 мільйонів фунтів стерлінгів за шість місяців до 30 вересня завдяки сильному відновленню туристичних поїздок влітку.
Проте авіакомпанія попередила, що в останньому кварталі року вона зазнає збитків у розмірі близько 133 мільйонів фунтів стерлінгів, оскільки конфлікт на Близькому Сході позначиться на подорожах.
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