Банки за минулий тиждень видали ще 500 пільгових кредитів

В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки минулого тижня видали 500 пільгових кредитів на загальну суму 2,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 500 пільгових кредитів на загальну суму 2,5 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 333 кредитні договори на суму 1,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Із моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 76 429 кредитів на загальну суму 253,5 млрд грн, з яких 51 737 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 109,8 млрд гривень (станом на 27.11.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 41 607 кредитних договорів на загальну суму 163,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 31 261 кредитний договір на суму 83,2 млрд грн), з яких: 10,65 млрд грн - на інвестиційні цілі, 8,97 млрд грн - як антикризові кредити, 3,74 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,94 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 58,04 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.