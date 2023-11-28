Долар упав до багатомісячного мінімуму, оскільки трейдери стежать за даними PCE

У вівторок долар США впав до тримісячного мінімуму щодо ключових валют після падіння за ніч на тлі слабших, ніж очікувалося, даних про продаж нових будинків, тоді як трейдери робили ставки на те, що Федеральна резервна система може почати знижувати процентні ставки у першій половині наступного року.

Продажі нових будинків у США в жовтні впали на 5,6% до сезонно скоригованого річного показника 679 000 одиниць, що нижче 723 000 одиниць, очікуваних економістами, опитаними Reuters, що призвело до зниження прибутковості казначейських облігацій.

Індекс долара, який вимірює співвідношення долара США до кошика валют, востаннє перебував на позначці 103,16, коливався поблизу найнижчого рівня з 31 серпня. У листопаді долар втратив понад 3%, що стало його найгіршим показником за рік.

Очікування ринку, що цикл підвищення ставок ФРС нарешті добіг кінця, також чинили знижувальний тиск на долар. За даними CME FedWatch tool, ф'ючерси на процентні ставки в США показали приблизно 25% ймовірність того, що ФРС може почати знижувати ставки вже в березні, із зростанням вірогідності підвищення в травні до майже 45%.

"Уповільнення темпів зростання, пікові ставки, зниження ставок наступного року і згортання довгих позицій: це динаміка, яка підживлює слабкіший долар США і рушійна сила всього валютного комплексу", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.

«Все, що ставить цю тенденцію під сумнів, змінить перспективи; проте планка для цього висока», - додав він, заявивши, що долар, ймовірно, має більше можливостей для падіння.

Трейдери зараз придивляються до базового індексу цін особистих споживчих витрат (PCE) у США - ключовому показнику інфляції для ФРС - цього тижня у пошуках додаткового підтвердження того, що інфляція у найбільшій економіці світу сповільнюється.

PCE доповнює безліч інших важливих економічних подій цього тижня, включаючи дані індексу менеджерів із закупівель Китаю (PMI) та рішення ОПЕК+.

За словами джерела в ОПЕК+, після перенесення засідання з питань політики цього четверга ОПЕК+ розглядає можливість подальшого скорочення видобутку нафти.

Австралійський долар ненадовго торкнувся майже чотиримісячного максимуму $0,6632 по відношенню до долара США, а потім знизився до $0,6621. Дані, опубліковані у вівторок вранці, показали, що внутрішні роздрібні продажі у жовтні знизилися порівняно з попереднім місяцем.

Ківі також на мить досяг найвищого рівня з 10 серпня на рівні 0,6114 долара, а потім знову впав до 0,61015 долара. Резервний банк Нової Зеландії проведе в середу засідання з грошово-кредитної політики, на якому, як очікується, він збереже відсоткові ставки на рівні 5,50% вже вчетверте поспіль.

Що стосується інших валют, у вівторок єна трохи зміцнилася на тлі послаблення долара, що триває: пара долар/єна повільно знизилася приблизно на 0,3% до 148,21 ієни за долар.

Проте на японську валюту можуть очікувати деякі потрясіння залежно від результатів даних щодо інфляції зі США.

"Ризик для доларових ведмедів полягає в тому, що інфляція PCE в США не виявиться такою м'якою, як очікувалося", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index. «Це робить (долар/єна) вразливою для відскоку цього тижня».