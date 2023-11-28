Волл-стріт впала на тлі безумства Кіберпонеділка

У понеділок американські фондові індекси знизилися, оскільки інвестори взяли паузу після Дня Подяки, оскільки сезон святкових покупок набув розпалу, а рітейлери заманили мисливців за вигідними покупками пропозиціями Кіберпонеділка.

Усі три основні фондові індекси США завершили сесію в скромному мінусі.

"Ринки роблять перепочинок, щоб перетравити зростання, яке ми спостерігали в листопаді", - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі. «Ми знаходимося на верхньому кордоні торговельного діапазону, в якому вже деякий час».

За даними Adobe Analytics, онлайн-покупки в рамках Кіберпонеділка, як очікується, спонукають покупців витратити рекордні 12 мільярдів доларів, що є останнім оптимістичним сигналом про здоров'я американського споживача, витрати яких становить близько 70% ВВП США. .

"Після чотирьох тижнів дуже сильної та позитивної ринкової активності ми бачимо, що інвестори трохи перепочили і зосередилися на даних", - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments у Нью-Йорку. «Цього тижня вся увага буде прикута до додаткових даних щодо інфляції, а також споживчої довіри та витрат, щоб визначити, чи йде Мейн-стріт у ногу з Волл-стріт».

Стійкість споживачів і напруженість ринку праці і натомість ознак ослаблення економіки змушують багатьох спостерігачів ринку перетравлювати можливість, що, хоча Федеральна резервна система досягла кінця циклу посилення політики, може зберігати обмежувальні ставки в силі довше, ніж очікував.

Фінансові ринки оцінили ймовірність того, що центральний банк залишить свою цільову ставку за фондами ФРС незмінною на засіданні наступного місяця з ймовірністю 96,8%, при цьому ймовірність зниження ставки почне набирати чинності в середині 2024 року, згідно з CME FedWatch tool.

На економічному фронті, більше, ніж очікувалося, падіння продажів нових будинків посилило стриманий тон. У середу учасники ринку очікують на другий звіт Міністерства торгівлі з ВВП за третій квартал, за яким у п'ятницю вийде його великий звіт про особисті споживчі витрати (PCE).

Зауваження політиків Федеральної резервної системи пізніше цього тижня також будуть проаналізовані щодо підказок стосовно тривалості обмежувальної політики центрального банку.

"Ми очікуємо, що (ФРС) продовжить з обережністю робити висновок про те, що підвищення ставок добігло кінця", - додав Хейнлін. «Ми близькі до пікової ставки, якщо це не вона, тому суперечка йде про те, як довго ставки залишатимуться на цьому рівні і коли чи зменшать вони ставки у 2024 році».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 56,68 пунктів, або 0,16%, до 35 333,47, S&P 500 втратив 8,91 пунктів, або 0,20%, до 4 550,43, а індекс Nasdaq Composite впав на 9 ,83 пункти, або 0,07%, до 14 241,02.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший відсоток падіння постраждали у сфері охорони здоров'я та промисловості, тоді як сектор нерухомості та споживчий сектор зросли найбільше.

На тлі ажіотажу в Кіберпонеділку акції Affirm Holdings зросли на 12,0%, оскільки опція платіжної платформи «купи зараз, заплати потім» досягла рекордного максимуму, що призвело до збільшення онлайн-продажів у святкові дні.

Платформи онлайн-подарунків Etsy та Shopify зросли на 3,0% та 4,9% відповідно.

Акції Crown Castle International зросли на 3,4%, оскільки інвестор-активіст Elliott Investment Management домагався зміни керівництва та ради директорів власника бездротової вежі.

Акції GE HealthCare впали на 3,5% після того, як UBS знизив рейтинг акцій компанії з виробництва медичного обладнання, до "продавати" з "нейтрального".

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,25 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,63 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 38 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 84 нових максимуми та 79 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,25 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,42 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.