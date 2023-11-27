Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

14:49 27.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн.

 

За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 76 млн доларів, що знаходиться на рівні попередніх місяців.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1160  0,01 0,02 37,7148  0,01 0,03
EUR 40,2700  0,03 0,07 41,1132  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес