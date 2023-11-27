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Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн.
За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 76 млн доларів, що знаходиться на рівні попередніх місяців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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