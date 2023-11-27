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Долар США стабільний до євро, дешевшає до єни та фунта
14:11 27.11.2023 |
Долар США стабільний до євро на торгах у понеділок, дешевшає до єни й фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Пара євро/долар за даними на 13:50 кч торгується на рівні $1,0947 порівняно з $1,0948 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,2624 проти $1,2604 за підсумками торгів у п'ятницю.
Увага трейдерів у понеділок спрямована на виступ президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард у комітеті з економіки й грошово-кредитної політики Європарламенту.
У п'ятницю Лагард, яка брала участь у заході Бундесбанку, знову повторила, що ЄЦБ досягнув тієї точки, у якій він може взяти паузу й оцінити наслідки вже здійсненого посилення грошово-кредитної політики.
"Битву ще не закінчено, і ми не збираємося святкувати перемогу", - заявила при цьому Лагард.
Цього тижня буде оприлюднено низку важливих економічних статданих, зокрема звіти про динаміку ВВП США за третій квартал та інфляцію в єврозоні за листопад.
Крім того, буде оприлюднено дані про доходи й витрати американців за минулий місяць, що включають ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).
Наразі ймовірність того, що ФРС збереже базову відсоткову ставку на поточному рівні 5,25-5,5% річних у грудні та січні, трейдери оцінюють у 97% і 89% відповідно, зазначає Market Watch.
Шанси на те, що ставку знизять на 25 базисних пунктів у березні 2024 року, ринок оцінює у 23%, за даними CME FedWatch.
Курс долара до єни, згідно з даними на 13:50 EET становить 149,04 єни порівняно з 149,45 єни на закриття попередньої сесії.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1480 юаня порівняно з 7,1497 юаня за підсумками торгів минулої п'ятниці.
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