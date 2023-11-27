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НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,1775 грн/$1
13:24 27.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 27 листопада 2023 року.
|Показник
|24.11.2023
|27.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0270
|36.1775
|0.42
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 27 листопада - 36,0487 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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