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Європейські акції падають; випуск ключових економічних даних визначає настрої

12:22 27.11.2023 |

Фінанси

 

У понеділок європейські фондові ринки торгувалися в основному зі зниженням, оскільки інвестори перебувають на межі на початку тижня, який включає низку важливих економічних показників.

О 10:15 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції торгувався практично без змін, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%.

Фондові ринки по всьому світу загалом пережили добрий місяць: індекс DAX у Європі зріс приблизно на 9%, японський Nikkei у листопаді зріс більш ніж на 8%, а також індекс S&P 500 в США, найкращий результат - продуктивність з середини 2022 року .

З огляду на масштаби цих успіхів, мабуть, не дивно, що наближення кінця місяця викликало певну обережність.

Збентеженість у понеділок посилює усвідомлення того, що цього тижня буде опубліковано низку важливих економічних показників, які можуть допомогти центральному банку у міркуваннях перед раундом нарад у грудні, щодо встановлення політики.

У четвер вийдуть дані щодо інфляції в ЄС, а також дані щодо Німеччини та Іспанії. Базова інфляція в ЄС прогнозується на рівні 3,9%, найнижчому рівні з середини минулого року, що може посилити очікування того, що Європейський центральний банк досяг кінця циклу підвищення ставок.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард планує виступити в парламенті ЄС пізніше в понеділок, і її коментарі будуть ретельно проаналізовані щодо підказок стосовно майбутньої політики.

Ключовий показник інфляції Федеральної резервної системи - витрати на особисте споживання - також буде опублікований у четвер, як і ключові показники індексу менеджерів із закупівель у Китаї за листопад.

У понеділок дані по Європі переважно порожні, і слід зазначити лише дослідження CBI з оптової торгівлі Великобританії за листопад.

Календар звітів також тихий, і інвестори можуть стежити за подіями в Газі, оскільки Ізраїль і ХАМАС зараз перебувають у перемир'ї, в рамках якого Ізраїль повертає деяких із 240 осіб, взятих у заручники ХАМАС 7 жовтня, звільнює деяких палестинців, ув'язнених з міркувань безпеки.
За матеріалами: investing.com
 

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