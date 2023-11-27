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Фунт стерлінгів зростає, долар млявий, оскільки ринки готуються до даних після Дня Подяки

09:57 27.11.2023 |

Фінанси

 

У понеділок фунт стерлінгів піднявся до більш ніж двомісячного максимуму проти долара, що слабшає, хоча деяке неприйняття ризику обмежило втрати долара, оскільки трейдери очікують на нові економічні сигнали поточного тижня, щоб визначити майбутню траєкторію відсоткових ставок.

Відкладена зустріч ОПЕК+, дані щодо ключового длч ФРС показника інфляції, а також дані щодо інфляції в єврозоні та Австралії заповнили календар цього тижня, на якому також буде ухвалено рішення щодо ставки від Резервного банку Нової Зеландії та дані PMI Китаю.

Британський фунт виріс до більш ніж двомісячного максимуму в $1,2620, збільшивши своє зростання в порівнянні з минулим тижнем після даних, що показують, що британські компанії несподівано повідомили про незначне відновлення зростання у листопаді після трьох місяців спаду.

"Це вказує на стійкість економіки Великобританії, незважаючи на дуже агресивне посилення грошово-кредитної політики з боку Банку Англії", - сказала Керол Конг, валютний стратег у Банку Співдружності Австралії. «Але ми, як і раніше, очікуємо, що економіка Великобританії ослабне і переживе короткочасну рецесію».

Фунт зріс приблизно на 3,8% за місяць, що стало найбільшим місячним приростом протягом року.

Долар упав на 0,32% до 148,97 єни, а євро зріс на 0,2% до 1,0952 долара.

Індекс долара впав на 0,12% до 103,31 і був готовий до щомісячної втрати понад 3%, що стало його найгіршим показником за рік.

Трейдери, які повернулися після затишшя на честь Дня подяки, продовжували стежити за піком ставок у США і звернули увагу на те, коли може відбутися перше зниження ставок, оскільки публікація основних цін PCE у США цього тижня, ймовірно, дасть більше підказок про наступні дії ФРС.

"Оскільки рівень інфляції ІСЦ у більшій частині країн "Великої десятки", як і раніше, перевищує цільові показники центральних банків, у політиків є сильний стимул підтримувати тему "вище і довше", оскільки вищі ринкові ставки допоможуть у боротьбі з інфляцією", - сказала Джейн Фоулі , старший валютний стратег Rabobank.

«Однак інвестори вивчають цю політику і, схоже, дедалі більше переймаються ставками на терміни та темпи зниження ставок наступного року».

За даними CME FedWatch tool, ринкові оцінки демонструють приблизно 23% ймовірність того, що ФРС може почати пом'якшення грошово-кредитної політики вже в березні наступного року.

Тим не менш, долар трохи підвищився по відношенню до австралійського та новозеландського долара, чому сприяв невеликий настрій на відмову від ризику, оскільки інвестори залишалися напередодні ризикових подій цього тижня.

Австралійський долар, який раніше на сесії піднявся до більш ніж тримісячного максимуму $0,6595, відіграв частину цих втрат протягом торгового дня і востаннє опускався на 0,03% до $0,6583.

Ківі подешевшав на 0,13% до 0,6074 дол.

У Китаї юань впав після того, як офіційна середня точка перервала п'ять сесій зміцнення поспіль, востаннє внутрішній юань становив 7,1550 за долар.

Його офшорний аналог упав майже на 0,2% - до 7,16 за долар.

Прибуток промислових компаній Китаю в жовтні продовжив зростання третій місяць поспіль, хоч і повільнішими темпами, як показали дані в понеділок, припускаючи, що потрібна додаткова політична підтримка з боку Пекіна, щоб допомогти підтримати зростання другої за величиною економіки світу.
За матеріалами: investing.com
 

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