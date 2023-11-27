Індекси на Волл-стріт у Чорну п'ятницю закрилися різноспрямовано

У п'ятницю фондові індекси США завершили торги, скорочені через свята, незначними змінами, з низьким обсягом і впевненістю, оскільки інвестори спостерігали за початком сезону покупок у пошуках ознак стійкості споживачів.

Індекс S&P 500 закрився номінально вищим, тоді як індекс Dow продемонстрував скромне зростання. Індекс Nasdaq трохи знизився через слабкість акцій із високою капіталізацією.

Усі три індекси продемонстрували четверте тижневе зростання поспіль.

"У нас були змішані макроекономічні дані, а сесія після Дня подяки триватиме всього півдня, тому учасників не так вже й багато", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку. "Але ми бачимо, що ринок знаходиться на правильному шляху до ралі наприкінці року".

Рітейлери по всьому світу намагалися залучити мільйони покупців, багато з яких пропонували величезні знижки «Чорної п'ятниці», наступного дня після Дня подяки у США.

"Споживачі дуже ощадливі, і хоча вони можуть витрачати гроші, вони шукають вигідні покупки", - додав Карділло. «Висока вартість грошей б'є по гаманцю споживачів».

Опитування, проведене NRF, американською групою роздрібної торгівлі, показало, що покупці в США планують витратити в середньому 875 доларів на святкові покупки цього року, що становить річний ріст приблизно на 5%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) від S&P Global у листопаді показав стабільну ділову активність у США, але зайнятість у приватному секторі знизилася вперше майже за 3,5 роки, можливо, через обмежувальну грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи.

Найбільш очікувані дані наступного тижня включають другу оцінку Міністерства торгівлі за валовим внутрішнім продуктом у третьому кварталі, яка буде оприлюднена в четвер, за якою в п'ятницю слідує широкомасштабний звіт про витрати на особисте споживання (PCE), який надасть додаткові підказки про розмір ставки ФРС.

Акцент дедалі більше зміщується на можливі терміни першого зниження ставок центральним банком США, яке багато в чому визначатиметься швидкістю, з якою інфляція остигає до середнього цільового показника ФРС 2%.

Наступного тижня також очікуються продажі нових та незавершених будинків, ціни на житло, споживчі ціни та ISM PMI.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 117,12 пунктів, або 0,33%, до 35 390,15, S&P 500 додав 2,72 пунктів, або 0,06%, до 4 559,34, а індекс Nasdaq Composite впав на 15 0,00 пункту, або 0,11%, до 14 250,86.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 дев'ять завершилися зростанням на чолі з охороною здоров'я. Послуги зв'язку та технології закрилися у мінусі.

Акції Nvidia впали на 1,9% після того, як агентство Reuters повідомило про затримку запуску орієнтованого на Китай чіпа штучного інтелекту компанії, розробленого відповідно до експортних правил США, до першого кварталу 2024 року.

Акції IRobot зросли на 39,1% після повідомлення про те, що Amazon збирається отримати беззастережне схвалення антимонопольного відомства ЄС на придбання виробника робота-пилососа за 1,4 мільярда доларів.

Акції Vista Outdoor зросли на 3,9% після пропозиції чеського виробника зброї Colt CZ Group про злиття акцій та коштів на суму майже $1,7 млрд.

Акції китайського виробника електромобілів Xpeng, зареєстровані у США, підскочили на 6,085% після того, як Volkswagen заявив, що розробить у Китаї нову платформу для електромобілів початкового рівня.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищували падаючі у співвідношенні 2,64 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,29 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 23 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 77 нових максимумів та 51 новий мінімум.

Обсяг на біржах США становив 4,97 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,49 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.