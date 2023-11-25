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Чистий продаж НБУ в 8-й тиждень відмови від фіксованого курсу знизився до $521,4 млн.
23:58 24.11.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у восьмий тиждень після переходу з 3 жовтня від режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості знизився до $521,4 млн після стрибка до $720,7 млн тижнем раніше.
За даними на сайті центробанку, купівля ним валюти залишається мізерною - $0,7 млн.
За результатами тижня курс гривні на міжбанку послабився на 0,65%, або на 24 коп., повернувшись на рівень тижневої давності - 36,0143 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року і до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36, 5686 грн/$1.
В обмінниках за тиждень долар також подешевшав приблизно на 15 коп. - До рівня 37,58 грн / $ 1.
Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку в жовтні зріс до $3,337 млрд з $2,691 млрд у вересні, $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні. З урахуванням надходження до зовнішнього фінансування $2,8 млрд. міжнародні резерви в жовтні знизилися на 1,9%, або на $735,2 млн. - до $38 млрд. 973,0 млн. З початку листопада інтервенції Нацбанку склали близько $2 млрд.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $213,1 млн, тоді як продав $24 млрд 809,5 млн.
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