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Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни

15:02 24.11.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США знижується до євро і фунта стерлінгів, а також стабільний до єни, інвестори оцінюють заяви представників Європейського центрального банку.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів у п'ятницю опустився на 0,35%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,11%.

Євро до 14:38 EET торгується в районі $1,0924 порівняно з $1,0908 за підсумками минулої сесії, євро додає біля 0,15%.

Європейський центральний банк досяг тієї точки, в якій він може взяти паузу й оцінити наслідки вже проведеного посилення грошово-кредитної політики, заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард. При цьому вона додала, що "битву (з високою інфляцією - ІФ) ще не завершено, і ми не плануємо святкувати перемогу".

Напередодні голова Бундесбанку Йоахім Нагель зазначив, що було б вкрай нерозумно знижувати ставку передчасно. Він вважає, що не варто поспішати з пом'якшенням доти, доки не буде впевненості в стабільності цін на довгострокову перспективу.

Фунт стерлінгів додає 0,3% і торгується на рівні $1,2573 порівняно з $1,2535 на закриття торгів у четвер.

Курс долара до єни загалом стабільний і становить 149,49 єни проти 149,57 єни на кінець попереднього торгового дня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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