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НБУ несуттєво послабив довідковий курс гривні до 36,027 грн/$1
12:42 24.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 24 листопада 2023 року.
|Показник
|23.11.2023
|24.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0103
|36.0270
|0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 листопада - 36,0143 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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