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Європейські акції знижуються за умов слабких торгів; ВВП Німеччини впав у третьому кварталі
12:12 24.11.2023 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю торгувалися трохи нижче після слабких даних щодо економічного зростання в Німеччині, хоча обсяги торгів обмежені через невелику кількість нових сигналів через вихідний день на ринку США.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався практично без змін, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3%.
Дані, опубліковані раніше у п'ятницю, показали, що економіка Німеччини трохи скоротилася у третьому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями, впавши на 0,1% за квартал, що підтверджує першу оцінку, опубліковану наприкінці жовтня.
"Після слабкого економічного розвитку, що спостерігався у першій половині 2023 року, німецька економіка розпочала друге півріччя з невеликим зниженням показників", - сказала Рут Бранд, президент німецького статистичного управління.
Останні дані вказують на можливість помірної рецесії домінуючої економіки єврозони до кінця цього року, що додає гостроти дебатам про те, що Європейський центральний банк робитиме далі зі своїми відсотковими ставками.
На своєму жовтневому засіданні ЄЦБ перервав безпрецедентну серію з 10 послідовних підвищення ставок, зберігши відсоткові ставки незмінними, поки політики перетравлювали економічні дані, що надходять.
Європейський центральний банк має протистояти будь-якій спокусі знизити відсоткові ставки достроково, оскільки найважча частина боротьби з нещодавнім сплеском інфляції може бути ще попереду, заявив у четвер президент Бундесбанку Йоахім Нагель.
У п'ятницю з європейських даних більше нічого не вийде, окрім даних про діловий клімат Німеччини IFO за листопад, у яких може спостерігатись невелике підвищення довіри після низького спаду.
Більш позитивним моментом є те, що Ізраїль і ХАМАС мають намір розпочати сьогодні чотириденне перемир'я, а пізніше того ж дня очікується звільнення першої групи із 13 ізраїльських жінок та дітей-заручників.
У корпоративному секторі активність, ймовірно, буде обмежена, оскільки велика увага буде приділена розпродажам у Чорну п'ятницю в США, які слугуватимуть орієнтиром для того, як пройде важливий святковий сезон для найбільших рітейлерів країни.
У Європі велика увага буде зосереджена на Barclays після того, як агентство Reuters повідомило, що британський банк працює над планами з економії до 1 мільярда фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,0910 долара США), що може включати в себе скорочення якомога більшої кількості з 2000 робочих місць, в основному в бек-офісі.
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