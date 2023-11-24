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Долар захищається, оскільки ринки зважують перспективи ставок у США
07:51 24.11.2023 |
У п'ятницю курс долара зберігає невизначеність щодо траєкторії відсоткових ставок у США, тоді як євро утримало нічне зростання, оскільки дані натякали на те, що спад у єврозоні може послабшати.
Оскільки ринки США закриті в четвер і в п'ятницю, відбудеться коротша торгова сесія на честь Дня Подяки, валюти, ймовірно, торгуватимуться вузько, але з деякою волатильністю, оскільки ліквідність, як очікується, залишиться низькою.
Індекс долара, який вимірює американську валюту із шістьма аналогами, знизився на 0,029% до 103,73, залишаючись поблизу мінімуму за два з половиною місяці (103,17), якого він досягнув цього тижня.
Індекс знизився на 2,8% за місяць, що є найслабшим місячним показником за рік на тлі очікувань того, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки і може почати знижувати ставки наступного року.
Ринки знизили очікування зменшення ставок ФРС у 2024 році, і тепер ф'ючерси показують 26% ймовірність того, що ФРС знизить свою цільову ставку на засіданні з політики в березні 2024 року, згідно з CME FedWatch tool . Для порівняння: минулого тижня ймовірність становила 33%.
Євро зупинився на рівні $1,0904, піднявшись за ніч на 0,16% після того, як серія попередніх опитувань показала, що рецесія в Німеччині може виявитися меншою, ніж очікувалося, що компенсувало песимістичні показники ділової активності у Франції.
Тим часом, основне зростання споживчих цін у Японії трохи прискорилося у жовтні після уповільнення попереднього місяця, що зміцнило думку інвесторів про те, що стійка інфляція може підштовхнути Банк Японії до згортання грошово-кредитного стимулювання в найближчому майбутньому.
Економісти ING заявили, що очікують, що Банк Японії відмовиться від своєї надгнучкий позиції наступного року.
«Ми вважаємо, що Банк Японії може відмовитися від програми кривої прибутковості вже в першому кварталі наступного року, оскільки японські державні облігації, схоже, стабілізувалися... а потім розпочати перше підвищення ставок у другому кварталі 2024 року, якщо зростання заробітної плати продовжить прискорюватися наступного року. "
Японська єна зміцнилася на 0,04% - до 149,49 за долар. Азіатська валюта повільно відійшла від майже 33-річного мінімуму в 151,92, якого вона досягла на початку минулого тижня і зросла на 1,5% на місяць.
Виробнича активність Японії в листопаді скорочувалася шостий місяць поспіль, тоді як скромне зростання в секторі послуг практично не змінилося, показало бізнес-опитування в п'ятницю, підкресливши крихкість економіки на тлі слабкого попиту та інфляції.
Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2539 дол., піднявшись на 0,05% за день. Австралійський долар зріс на 0,14% до $0,657, а ківі подорожчав на 0,07% до $0,605.
Готівкові казначейські облігації відновили торги в Азії після свят у Японії у четвер, при цьому доходність 10-річних казначейських облігацій зросла на 2,9 базисних пунктів до 4,445%.
Прибутковість 30-річних казначейських облігацій зросла на 2,8 базисних пунктів до 4,576%.
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