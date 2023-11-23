Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США скорочує падіння до основних валют

15:46 23.11.2023 |

Фінанси

 

Американський долар продовжує дешевшати до основних світових валют вдень у четвер, хоча і більш повільними темпами, ніж вранці, на тлі малоактивних торгів через зачинені біржі в США на День подяки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,14%.

Напередодні долар зміцнився завдяки сильним статданим щодо американського ринку праці.

Кількість американців, які вперше звернулися по допомогу з безробіття, минулого тижня скоротилася на 24 тис. і становила 209 тис., повідомило в середу міністерство праці США. Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше цей показник становив 233 тис., а не 231 тис., як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували зниження до 225 тис. з оголошеного раніше рівня попереднього тижня, за даними Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 14:38 EET у четвер торгується на рівні $1,0904 порівняно з $1,0891 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара зростає на 0,4% і становить $1,2545 проти $1,2495 за підсумками торгів у середу.

Курс долара в парі з єною зменшилася на 0,14%, до 149,33 єни порівняно зі 149,54 єни за підсумками попередньої сесії.

Курс турецької ліри зріс на 0,3% і становить 28,7644 ліри/$1 порівняно з 28,8397 ліри/$1 за підсумками торгів у середу.

Центральний банк Туреччини в четвер підняв ключову відсоткову ставку відразу на 5 відсоткових пунктів - до 40% річних з 35%. Аналітики в середньому очікували підйому на 2,5 п.п. - до 37,5% річних, за даними Trading Economics і CNBC. Поточний рівень ставки є максимальним із середини 2003 року, з червня її було збільшено шість разів поспіль у сукупності на 31,5 п.п. у рамках боротьби з інфляцією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0143
  0,0532
 0,15
EUR
 1
 39,2700
  0,0652
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1347  0,10 0,28 37,7804  0,02 0,07
EUR 40,2312  0,14 0,34 41,0784  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0050  0,14 0,38 36,0300  0,13 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес