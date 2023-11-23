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Долар США скорочує падіння до основних валют
15:46 23.11.2023 |
Американський долар продовжує дешевшати до основних світових валют вдень у четвер, хоча і більш повільними темпами, ніж вранці, на тлі малоактивних торгів через зачинені біржі в США на День подяки.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,14%.
Напередодні долар зміцнився завдяки сильним статданим щодо американського ринку праці.
Кількість американців, які вперше звернулися по допомогу з безробіття, минулого тижня скоротилася на 24 тис. і становила 209 тис., повідомило в середу міністерство праці США. Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше цей показник становив 233 тис., а не 231 тис., як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували зниження до 225 тис. з оголошеного раніше рівня попереднього тижня, за даними Trading Economics.
Пара євро/долар за даними на 14:38 EET у четвер торгується на рівні $1,0904 порівняно з $1,0891 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.
Курс фунта до долара зростає на 0,4% і становить $1,2545 проти $1,2495 за підсумками торгів у середу.
Курс долара в парі з єною зменшилася на 0,14%, до 149,33 єни порівняно зі 149,54 єни за підсумками попередньої сесії.
Курс турецької ліри зріс на 0,3% і становить 28,7644 ліри/$1 порівняно з 28,8397 ліри/$1 за підсумками торгів у середу.
Центральний банк Туреччини в четвер підняв ключову відсоткову ставку відразу на 5 відсоткових пунктів - до 40% річних з 35%. Аналітики в середньому очікували підйому на 2,5 п.п. - до 37,5% річних, за даними Trading Economics і CNBC. Поточний рівень ставки є максимальним із середини 2003 року, з червня її було збільшено шість разів поспіль у сукупності на 31,5 п.п. у рамках боротьби з інфляцією.
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