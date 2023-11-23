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НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,0103 грн/$1
12:37 23.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 23 листопада 2023 року.
|Показник
|22.11.2023
|23.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.0957
|36.0103
|-0.24
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 листопада - 36,0675 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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