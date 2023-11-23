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Європейські фондові індекси зростають напередодні ключових даних PMI та протоколу ЄЦБ
12:12 23.11.2023 |
Європейські фондові ринки в четвер зросли, оскільки інвестори чекають на протокол жовтневого засідання ЄЦБ, а також останні дані про ділову активність у регіоні.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії також зріс на 0,1%. %.
Основна дискусія, що точиться на ринках, полягає в тому, чи мають великі центральні банки припинити введення відсоткових ставок для стримування інфляції, і якщо так, то коли вони почнуть знижувати відсоткові ставки.
Ці дебати, ймовірно, будуть пов'язані із публікацією протоколу жовтневого засідання Європейського центрального банку у четвер, на якому ЄЦБ зафіксував безпрецедентну серію із 10 послідовних підвищень ставок.
Коментарі політиків після зустрічі, як правило, каламутили воду: миролюбні коментарі члена Керівної ради Маріо Сентено контрастували із застереженням президента Крістіни Лагард проти передчасного святкування.
Тим часом також мають бути опубліковані прогнозні листопадові індекси PMI, які, ймовірно, будуть вказувати на скорочення економічної активності в єврозоні.
Інвестори, ймовірно, також розмірковуватимуть над ймовірними наслідками перемоги голландського вкрай правого популіста, який виступає проти ЄС, Герта Вілдерса на парламентських виборах у Нідерландах.
Крім того, міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант оголосив про зниження податків для робітників у рамках щорічної Осінньої заяви, а також спробував надати підприємствам постійні інвестиційні стимули, намагаючись дати імпульс економіці Великобританії, що переживає труднощі.
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