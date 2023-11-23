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АНАЛІТИКА

Україна залучила $400 млн під гарантію Великої Британії через СБ на пенсії та зарплату медикам - Мінфін

11:39 23.11.2023 |

Фінанси

 

Державний бюджет України отримав близько $400 млн під гарантію Великої Британії через трастовий фонд Світового банку за проєктом "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

"Фінансування буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету, здійснених для відшкодування пенсійних виплат та оплати праці медпрацівників за програмою медичних гарантій", - ідеться в повідомленні Міністерства фінансів України в четвер.

Мінфін нагадав, що кредит надається на пільгових умовах: термін погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.

"Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великій Британії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України наступного року", - наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

За даними Мінфіну, загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії з лютого 2022 року становить $2 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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