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Українці з початку року взяли мікрокредитів на 30 мільярдів
З 9 місяців з початку року українці оформили 6 мільйонів позик на загальну суму 29,1 мільярда гривень. Крім зростання кількості мікрокредитів, зросла й середня сума кредиту та загальна заборгованість за ними.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Нацбанку.
З січня по вересень в Україні було оформлено 6 мільйонів нових кредитних договорів на загальну суму 29,1 мільярда гривень - більше, аніж за весь 2022 рік, проте у 1,8 разів менше, ніж у 2021, коли українці взяли 10,8 млн мікропозик на суму 48,4 млрд грн.
У середньому на місяць у ІІІ кварталі реєструвалося 715 тисяч нових мікропозик. У порівнянні зі спадом на початку великої війни, цьогоріч кількість нових кредитів в МФО зросла. Але це все ще менше у 1,7 рази ніж відповідні середньомісячні показники 2021 року (1,23 млн).
У 2023 році кількість укладених договорів збільшується на 7% щокварталу.
Черговим антирекордом у третьому кварталі став середній розмір мікрокредиту - 4985 гривень. Це найбільша сума від початку повномасштабного вторгнення та майже на третину більше, аніж у відповідному періоді 2021 року.
Також продовжує зростати й заборгованість за мікрокпозиками - на 6% за квартал. Так, станом на кінець вересня борги українців перед МФО сягли 9,44 мільярда гривень. "Навіть попри те, що українці активно гасили свої заборгованості протягом 2022 року й помітно скоротили суму загального боргу, вже цьогоріч він знову збільшився: на 1,4 мільярда гривень. Варто зазначити, що понад половина нових боргів - 757 млн грн - виникла в першому кварталі цього року", - резюмували аналітики.
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