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Ціни на золото відкочуються від $2000, оскільки зберігається невизначеність
08:38 23.11.2023 |
Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у четвер після відступу від ключових рівнів у нічній торгівлі, оскільки сильні дані щодо ринку праці посилили невизначеність щодо траєкторії відсоткових ставок у США.
Цього тижня жовтий метал продемонстрував сильне зростання на тлі оптимізму, що зростає, з приводу того, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки в поточному циклі. У вівторок ціни на золото ненадовго перетнули позначку в 2000 доларів за унцію.
Але ознаки стійкості на ринку праці США та яструбині сигнали з протоколів нещодавнього засідання ФРС зупинили ралі золота. Відновлення долара з майже тримісячного мінімуму також чинило тиск на ціни на зливки.
О 05:11 EET спотове золото зросло на 0,2% до $1994,43 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,1% до $1995,20 за унцію.
Обсяги торгівлі золотом також були дещо обмежені через ринкові свята у США та Японії.
Дані в середу показали, що кількість заявок на допомогу по безробіттю в США минулого тижня скоротилася менше, ніж очікувалося, що вказує на те, що ринок праці охолоджується не так швидко, як очікували інвестори.
Сильний ринок праці може зберегти відносно агресивну позицію ФРС у короткостроковій перспективі, хоча трейдери були переконані, що центральний банк більше не підвищуватиме процентні ставки.
Але дані щодо заявок на допомогу з безробіття, а також протоколи ФРС, як і раніше, створюють деяку невизначеність щодо того, коли ФРС зможе розпочати зниження ставок у 2024 році. Інструмент Fedwatch від CME Group показав, що трейдери знизили свої очікування на зниження ставок вже в березні 2024 року.
Враховуючи, що протоколи ФРС, як і раніше, підтверджують прогноз банку про вищі та довгострокові відсоткові ставки, ціни на золото, ймовірно, побачать обмежений потенціал зростання в найближчі місяці, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.
Проте ознаки погіршення економічних умов у всьому світі можуть стимулювати попит на жовтий метал.
Серед промислових металів ціни на мідь у четвер продемонстрували деяку фіксацію прибутку після сильного зростання на початку тижня.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,7633 за фунт, але цього тижня зросли на 0,8%.
Основна увага приділялася запланованим заходам стимулювання з боку Китаю, оскільки уряд підготував білий список забудовників для доступу до більшого фінансування. Сектор нерухомості є ключовим фактором попиту на мідь у Китаї.
Щодо пропозиції, то основна увага, як і раніше, приділяється закриттю мідних копалень у Панамі та Перу, що потенційно може призвести до скорочення поставок у 2024 році. Такий сценарій у поєднанні зі зростанням попиту на червоний метал є позитивним прогнозом для цін.
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