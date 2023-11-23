Азіатські акції приглушені на тлі нових економічних сигналів. Прогноз покращується

Більшість азіатських акцій у четвер рухалися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори чекають подальших сигналів від найбільших економік регіону, хоча очікування більш стабільних відсоткових ставок та покращення економічного зростання становили позитивний прогноз для регіональних ринків.

Обсяги торгів були низькими через ринкові свята у США та Японії і, як очікується, залишаться низькими до кінця тижня.

Азіатські ринки отримали дещо негативні сигнали зі США, оскільки дані показали, що щотижневі заявки на допомогу по безробіттю впали менше, ніж очікувалося. Ці дані у поєднанні з дещо яструбиними сигналами з протоколу нещодавнього засідання Федеральної резервної системи породили деяку невизначеність щодо того, коли банк почне знижувати відсоткові ставки у 2024 році.

Нічний ріст долара і прибутковість казначейських облігацій також чинили подальший тиск на акції азіатських технологічних компаній, які й без того перебували під тиском після того, як великий виробник чіпів NVIDIA Corporation представив слабкий прогноз продажів у Китаї.

Але безліч опитувань Reuters та коментарів аналітиків свідчать про позитивний прогноз для ринків акцій на 2024 рік.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite практично не змінилися у четвер, як і гонконгський Hang Seng.

Хоча на останніх сесіях три індекси різко зросли з багаторічних мінімумів, вони, як і раніше, за рік зазнали величезних втрат, оскільки прогнозований економічний підйом Китаю не виправдався.

Але аналітики Goldman Sachs кажуть, що китайські акції очікують на позитивне зростання в 2024 році, особливо якщо Пекін вживе додаткових заходів стимулювання. Аналітики були особливо позитивні щодо акцій китайських "блакитних фішок", що входять до індексу CSI 300.

Показання індексу менеджерів із закупівель з Китаю вийдуть наступного тижня і, як очікується, дадуть більше інформації про ділову активність у листопаді після жовтня, що розчаровує.

Ширші азіатські ринки були стримані в очікуванні нових сигналів. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4% через втрати сировинних акцій. Акції Origin Energy Ltd зросли на 1,6% після того, як консорціум під керівництвом Брукфілда представив переглянуту пропозицію про поглинання компанії на суму 10,6 млрд. доларів.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,2% на тлі відновлення акцій важковагових технологічних компаній, тоді як індонезійські акції очолили зростання в Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,8%, на тлі очікувань, що уповільнення економічного зростання може призвести до пом'якшення грошово-кредитних умов Банком Індонезії у найближчі місяці.

Японські ринки були закриті, але дані щодо інфляції в країні, які мали вийти в п'ятницю, були в центрі уваги, враховуючи, що вони, ймовірно, вплинуть на прогноз Банку Японії щодо грошово-кредитної політики.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на нейтральне відкриття в четвер, індекс залишався у вузькому торговому діапазоні протягом останніх чотирьох сесій.

Опитування аналітиків, проведене Reuters, показало, що фондовий ринок Індії в найближчі шість місяців досягне рекордних максимумів з потенційним зростанням на 10% до 2024 року завдяки сталому зростанню в найбільшій економіці світу, що швидко зростає.

Оптимізм із приводу економічних перспектив Індії призвів до того, що цього року внутрішні акції досягли серії рекордних максимумів. Nifty досяг рекордного максимуму 20 222,45 пункту у вересні і зараз торгується на позначці 19 811,85 пункту, залишаючись у межах видимості нових піків.