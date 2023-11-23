Свято стримує торги після того, як дані уповільнили падіння долара

Валютні ринки в четвер заколисані святами в Японії та США , а долар США намагається зберегти невелике зростання, досягнуте після того, як дані змусили інвесторів переглянути ринкові прогнози щодо пікових ставок ФРС.

Оскільки ринки Японії та США були закриті на свято Дня Подяки, валюти практично не рухалися, а готівкові казначейські облігації США не торгувалися в Азії.

Індекс долара виріс за одну ніч, відскочивши від мінімуму за два з половиною місяці, після того, як економічні дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня впала більше, ніж очікувалося. Однак о 07:30 EET євро виріс на 0,15% до $1,0902, а індекс долара був трохи слабшим до 103,71. Австралійський долар також подорожчав на 0,2% до $0,6555.

Стурбованність інвесторів посилило те, що дані показали, що замовлення на промислові товари тривалого користування в США впали в жовтні сильніше, ніж очікувалося, що сигналізує про значне охолодження економіки після спекотного зростання у третьому кварталі.

Ще одним тривожним індикатором для Федеральної резервної системи стало опитування університету Мічігану, яке показало, що споживачі цього місяця очікують вищої інфляції як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, особливо інфляції протягом наступних п'яти років.

"Долар частково відновився після нещодавньої слабкості... Дослідження університету Мічігану нагадує ринкам, що інфляційні очікування на наступні 1 і 5 років залишаються жорсткими, і що ставки можуть залишатися високими протягом тривалого часу", - сказав Джефф Нг, глава Макростратегія з Азії в банківської корпорації Sumitomo Mitsui.

Відновлення долара відбувається після тритижневого періоду слабкості, спричиненого свідченнями уповільнення економіки та дефляції, що змушує ринки не враховувати будь-яке додаткове підвищення ставок ФРС. Казначейські облігації США також зросли: цього місяця прибутковість 10-річних казначейських облігацій упала майже на піввідсотка.

Ринки стримали очікування зниження ставок ФРС у 2024 році, за даними CME FedWatch tool, при цьому ф'ючерси тепер показують 27% ймовірність того, що ФРС знизить цільову ставку на засіданні з політики в березні 2024 року, і ця ймовірність зростає до 40%, коли політики зберуться в травні.

Слабкість долара підтримала єну, поряд з очікуваннями, що Банк Японії може відмовитися від своєї надм'якої грошово-кредитної політики наступного року.

Після відступу від рівня 152 за долар на початку минулого тижня єна у вівторок досягла двомісячного максимуму 147,155. Востаннє ціна торгувалася на рівні 149,17.

Китайський юань вагався на рівні чотиримісячного максимуму по відношенню до долара США, чому сприяло твердіше офіційне встановлення середньої точки, що учасники ринку інтерпретували як спробу підштовхнути місцеву валюту вгору.

Сьогодні Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікує протокол свого жовтневого засідання з політики. Напередодні політик Маріо Сентено заявив, що очікує, що макроекономічні умови призведуть до розвороту недавнього циклу підвищення ставок банком у найближчому майбутньому. Член ради ради Йоахім Нагель заявив, що ставки в єврозоні близькі до свого піку в поточному циклі або, можливо, вже досягли його.

Перспективні листопадові індекси менеджерів із закупівель (PMI) також мають бути опубліковані в четвер і мають допомогти інвесторам оцінити ризики рецесії та те, як швидко почнеться зниження ставок.

Індекс PMI єврозони вже нижче за відмітку 50, що вказує на зниження економічної активності. Те саме відбувається і у Великій Британії, тоді як жовтневий виробничий PMI у США різко скоротився.

Фунт стерлінгів упав у середу, а індекс FTSE 100 впав третю сесію поспіль після того, як міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант представив серію скорочень податків та інших заходів щодо стимулювання зростання свого осіннього бюджету, але прогнозував набагато втомленіші економічні перспективи, ніж очікувалося раніше.