Волл-стріт зросла перед святом; Інвестори оптимістичні щодо дій ФРС стосовно ставки

У середу фондові індекси США закрилися зростанням на тлі оптимізму з приводу того, що Федеральна резервна система, можливо, перестане підвищувати відсоткові ставки і що економіка, як і раніше, стійка.

Економічні звіти про заявки на допомогу з безробіття, товари тривалого користування та споживчі настрої, схоже, припускають, що економіка сповільнюється, але може залишатися достатньо сильною, щоб уникнути рецесії.

Дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня скоротилася більше, ніж очікувалося.

Протокол останнього засідання ФРС у вівторок продемонстрував обережний підхід до грошово-кредитної політики.

Проте акції різко зросли останніми тижнями на тлі думки, що ФРС перестала підвищувати ставки.

"Загалом у вас є міцний фон для ринку", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, Північна Кароліна.

«Сигналом для ринку, незважаючи на побоювання з приводу економіки та споживчих витрат, є те, що цей ринок стійкий у, ймовірно, найгостинніший сезон для ринку».

Вона сказала, що акції мають тенденцію зростати незадовго до Дня Подяки у США, а також зростають до кінця року. У четвер ринок буде закрито на День Подяки.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 184,74 пункту, або 0,53%, до 35 273,03, S&P 500 додав 18,43 пункту, або 0,41%, до 4 556,62, а індекс Nasdaq Composite додав 65, 88 пунктів, або 0,46%, до 14 265,86.

Акції великих компаній, пов'язаних із технологіями, були серед тих, що забезпечили S&P 500 найбільше зростання. Послуги зв'язку зросли на 0,9%, що стало лідером зростання S&P 500 у всіх секторах, крім енергетики, яка впала на 0,1%.

Серед негативних моментів дня акції Nvidia впали на 2,5%, наступного дня після того, як розробник чіпів прогнозував загальний дохід у четвертому кварталі вище за цільові показники Уолл-стріт, але попередив, що обмеження експорту в США можуть призвести до різкого падіння продажів у Китаю.

Серед інших великих подій акції Deere & Co впали на 3,1% після того, як виробник сільськогосподарської техніки прогнозував прибуток у 2024 році нижче за оцінки аналітиків.

Обсяг на біржах США становив 8,57 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,82 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Зростаючі емітенти на NYSE перевищували падаючі у співвідношенні 1,97 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,67 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 45 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 89 нових максимумів та 104 нових мінімуму.